علامة FOREO تطلق جهاز LUNA 3 لترطيب البشرة وإنعاشها وتعزيز توازنها اللوني أول جهاز ذكي يجمع بين...



أعلنتFOREO ، العلامة السويدية الرائدة التي تُعنى بتوفير منتجات الجمال والعناية الشخصية، عن إضافة جهاز LUNA 3 الجديد والمرتقب إلى قائمة منتجات LUNA الثورية لتنظيف البشرة.

ويُعدّ هذا الجهاز أول ابتكار موجود في السوق للعناية بالبشرة يجمع بين النعومة الفائقة والتنظيف الصحي مع آليات التدليك التي تستهدف شدّ البشرة في نقاط محددة، حيث يتمّ التحكّم بكل ذلك عبر تطبيق FOREO app.

وحقّق أحدث ابتكارات العلامة في مجال الجمال نجاحات مذهلة، حيث يتجاوز عدد العملاء الذين يستعملون منتجات LUNA كعنصر أساسي في روتينهم الخاص لتنظيف البشرة أكثر من 20 مليون شخص حول العالم في الوقت الحالي. وكانت FOREO قد قطعت شوطاً طويلاً منذ تأسيسها على يد فيليب سيديتش، أي منذ ما يزيد عن 6 سنوات.

ويقول سيديتش في هذ الصدد: "لطالما شكّلت العناية بالبشرة مصدر شغف عارم بالنسبة إلى زوجتي إيفانا، حيث بدأت عام 2012 باستعمال أفضل فراشي العناية ببشرة الوجه من إحدى العلامات التجارية المعروفة، لكنها اكتشفت بأن هذه المنتجات التي من المفروض أن ترتقي بإطلالة بشرتها كما هو مكتوب على العبوة أدت إلى نتائج عكسية تماماً. وعندما تفحّصتُ هذا الجهاز، ولم أجد فيه ما يمكن أن يمنح البشرة نتائج أفضل من غسلها باليدين، فالشعيرات المصنوعة من النايلون تشكّل بيئةً حاضنةً للبكتيريا، كما أن قوامها قاسي ويكشط البشرة بقوّة. والأمر المستغرب هو أن لم يكن هنالك في السوق أية منتجات بديلة لها مقوّمات صحيّة أفضل، لذلك قرّرنا ابتكار هذا البديل بأنفسنا".

ويمثّل LUNA 3 أحدث نموذج من مجموعة LUNA، فهو يتميّز بهيكل من السيليكون فائق النظافة والصحّة، كما يعمل وفق تكنولوجيا نبضات T-sonic المعزّزة، إضافة إلى إمكانية شحنه عبر منفذ USB ليوفّر طاقة تدوم لمدة 650 استعمالاً عند شحنه لمرة واحدة فقط. ويتميز هذا الجهاز أيضاً بالخواص التالية:

نقاط اتصال أطول بنسبة 30%؛ ما يتيح تنظيف أماكن يصعب الوصول إليها ويمنح المسام تنظيفاً أكثر عمقاً.

رأس فرشاة أكبر بنسبة 30%؛ فكلما كانت المساحة المسؤولة عن التنظيف أكبر كلما زادت فعّاليتها.

نقاط اتصال أكثر ليونة بنسبة 25%؛ فهي تنزلق بكل سلاسة فوق البشرة دون أن تسحبها أو تمدّدها بقسوة، ما يحافظ على مرونتها الطبيعية.

16 درجة مختلفة للنبضات؛ يمكن اختيار تدرجات الشدة المناسبة التي تبلغ أقصاها 8 آلاف نبضة بالدقيقة.

متصل مع تطبيق العلامة؛ ما يوفّر إعدادات مخصّصة ومجموعة متنوعة من أنظمة التدليك الخاصة بشدّ البشرة.

تكنولوجيا محسّنة لتخزين الطاقة؛ وهي تمنح الجهاز الطاقة اللازمة للاستعمال 650 مرةً عند شحنه لمرة واحدة، مع قفل مقاوم للماء بشكل كامل.

زرّ التشغيل؛ يتميز بتصميم عالمي تم وضعه في الجهة الخلفية من الجهاز لسهولة الاستعمال.

من جانبها، تشرح داليا فرنانديز، مديرة قسم تسويق المنتجات لدى FOREO، لماذا يُعدّ جهاز LUNA 3 ابتكاراً ثورياً يرسي ملامح العالم الخاص بتكنولوجيا الجمال من جديد: "نعمل بشكل أساسي على سدّ الفجوة الحاصلة بين العناية بالبشرة والعناية الشخصية، وذلك بالطريقة التي طلبها عملاؤنا. وقد أظهرت الدراسات أنّ 50% من الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 25 و34 عاماً والذين يتميزون بإدراك أوعى للمظهر الخارجي، يفضّلون المنتجات المخصّصة لأنها تتناسب مع نظرتهم الشخصية للجمال. ونحن في FOREO نودّ الاحتفال بهذه الحقيقة، ما دفعنا إلى جعل جهاز LUNA 3 متصلاً بتطبيق FOREO For You، لنتيح أمام العملاء مزيداً من خيارات التخصيص للاستمتاع بتجربة FOREO من البداية. كما نريد لعملائنا، على اختلاف تفسيراتهم لمعنى الجمال، أن يدركوا بأن البشرة الجذابة تحتاج إلى التنظيف والعناية لتبدو بأفضل حالاتها. وفي الوقت الحالي، يتم بيع جهاز LUNA واحد كل 3 دقائق في جميع أنحاء العالم. وقد افتتحنا في وقت سابق مصنعاً جديداً لتلبية الطلبات على جهاز LUNA 3 خلال الفترة المتبقية من العام، ولا يسعنا الانتظار حتى نعرف كيف سيتفاعل العملاء مع هذا المنتج الجديد".

ومنذ إطلاقها لجهاز LUNA الأساسي عام 2013، حصدت العلامة 150 جائزةً في مجال التجميل والتصميم (بمعدل أكثر من جائزة واحدة كل أسبوعين)، وهي تحظى بإعجاب أشهر النجوم أمثال ميجان ماركل ومايلي سايرس. وتعود شهرة العلامة السويدية بشكلٍ أساسي إلى نجاحها في توفير حلول احترافية للتجميل المنزلي تضاهي ما يتم تقديمه في المنتجعات الصحية، حيث أبدعت منتجات مذهلة تمنح البشرة تنظيفاً ناعماً ولطيفاً، وتزيل الأوساخ والزيوت والإفرازات الدهنية الزائدة خلال دقيقة واحدة.



ويتوافر جهاز LUNA 3 بسعر ألف درهم إماراتي ضمن 3 إصدارات لونية حسب نوع البشرة، وتشمل الوردي اللؤلؤي للبشرة العادية، والبنفسجي للبشرة الحساسة، والأزرق للبشرة المختلطة.

ويمكن شراء هذا الجهاز في متاجر ’سيفورا‘ المنتشرة في منطقة الخليج العربي، وعبر الموقع الإلكتروني: foreo.com