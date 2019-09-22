"أكاديمية أبوظبي الحكومية" تطلق برنامج "ميثاق العمل الحكومي" في مدينة العين

في إطار التزامها بلعب دورٍ مهم في تحقيق طموحات وتطلعات إمارة أبوظبي لتعزيز التميز الحكومي، أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن انطلاق ورش عمل "ميثاق العمل الحكومي" لموظفي حكومة أبوظبي في مدينة العين، وبمشاركة أكثر من 350 موظف من 12 دائرة ومؤسسة حكومية، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج في مراحله الأولى في العاصمة أبوظبي منذ بدايته في عام 2018.

يهدف البرنامج، الذي قامت كوادر الأكاديمية بتطويره خصيصًا لموظفي حكومة أبوظبي، إلى تعريف الموظفين بمبادئ العمل الحكومي والأسس العامة للسلوك المهني في بيئة عمل، وتثقيفهم ببنود ميثاق العمل الحكومي التي تم تصميمها لضمان أداء جميع الموظفين الحكوميين لمهامهم وفقاً للأولويات المحددة التي تضع مصلحة الدولة والمجتمع في المقدمة. كما يشجع البرنامج الموظفين على الحوار وتبادل الخبرات فيما بينهم، ويعزز قناعتهم بقدرتهم على قيادة منظومة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار في الحاضر والمستقبل بما يعزز تميز واستمرارية عطاء القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي.

تتضمن ورش العمل، جلسات تفاعلية تتخللها عدة نشاطات جماعية وحلقات نقاشية وتجارب عملية تجسد مبادئ ميثاق العمل الحكومي الخمسة، وهي: الولاء، الامتياز والريادة، الكفاءة والفاعلية، النزاهة، المسؤولية الفردية والعامة. كما يتم تدريب الموظفين على السلوكيات الإيجابية المبنية على هذه المبادئ ليتمكنوا من تجاوز التحديات التي تواجههم في حياتهم الشخصية والعملية.

وفي هذه المناسبة، قالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: "إن انطلاق برنامج ميثاق العمل الحكومي في مدينة العين اليوم ما هو إلا تأكيد لالتزامنا بالسير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونحن نعاهد أنفسنا وقيادتنا الرشيدة بأن نمثل الوطن بأجمل صوره، من خلال تجسيد الموظفين الحكوميين للمبادئ الأساسية للميثاق في أماكن عملهم."

وأضافت المزروعي: "راعينا في تصميمنا لبرنامج ميثاق العمل الحكومي أن يلبي احتياجات موظفي حكومة أبوظبي وأن يتم طرحه بكفاءات إماراتية متمكنة. كما ارتكزنا على أهم المبادئ التي رسخها المغفور له الشيخ زايد، من أجل بناء قدرات حكومية استثنائية تساهم في رفع أداء المؤسسات في إمارة أبوظبي، بما يحقق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة في تحقيق التحول والتنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة."

وكانت الأكاديمية قد أطلقت المرحلة التجريبية لبرنامج "ميثاق العمل الحكومي" في نهاية عام 2018 بمشاركة ألف موظف من دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي، لتقوم بعدها بتوسيع نطاق البرنامج وطرح ورش عمل يومية تغطي مختلف الدوائر والمؤسسات، علمًا بأن الأكاديمية تستهدف قرابة 30 ألف موظف حكومي للبرنامج يتم إعدادهم بالمبادئ والسلوكيات التي تمكّنهم من أداء مهامهم وفق أعلى المعايير، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتميز الحكومي ودفع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد مستدام ومنفتح.