فندق "باب القصر" يحتفل باليوم الوطني السعودي

شارك فندق "باب القصر" بأبوظبي في احتفالات الدولة باليوم الوطني السعودي الـ 89. وازدانت كافة أرجاء القصر بالديكورات التي تعكس الثقافة والتراث السعوديين، بالإضافة إلى التصاميم والأزياء المميزة التي تحمل ألوان العلم السعودي، فضلاً عن تنظيم فعاليات وأنشطة متنوّعة تعبر عن مظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وقال السيد مرشد الشامسي، مدير إدارة التشريفات بفندق باب القصر: "يُسعدنا أن نُشارك المملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، فرحتها بهذا اليوم المُميّز. وتأتي مُشاركتنا في هذه الاحتفالات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، وتعبيراً عن التلاحم بين الشعبين الإماراتي والسعودي، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُديم على المملكة وشعبها العزة والرفعة والازدهار، وأن يُنعم عليهم بالأمن والأمان".

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