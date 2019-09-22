شراكة أولى من نوعها بين مجلس الأزياء العربي و سيسترز بيوتي لاونج

تفخر علامة سيسترز بيوتي لاونج بالإعلان عن شراكتها الحصرية مع أسبوع الموضة العربي الذي ينظمه مجلس الأزياء العربي. وبصفتها الشريك الوحيد للجمال في هذه الفعالية، ستتواجد سيسترز بيوتي لاونج وراء الكواليس لتتولى مهمة تصفيف شعر العارضات لعروض الأزياء الراقية في جميع أنحاء دبي والرياض وإسطنبول – وتأتي هذه الخطوة لتعزز نمو العلامة التجارية التي تستمر في تصدر عناوين الأناقة ورفع المستوى في صناعة التجميل في المنطقة.

سوف تهتم العلامة المرموقة بكل ما يتعلق بتصفيف الشعر في أكثر من ثلاثين عرضاً في أسبوع الموضة العربي القادم، الذي ينظمه مجلس الأزياء العربي بالشراكة مع قسم المواهب التابع لمجلة فوغ الإيطالية، حيث ستعرض أربع علامات تجارية عالمية أزياءها في النسخة التاسعة من هذا الحدث. وستحرص سيسترز بيوتي لاونج على لفت كافة الأنظار إلى منصة العرض، حيث ستكون مسؤولة عن مظهر 20 عارضة على الأقل في عروض أزياء لمصممين بارزين مثل شربل زوي ورامي قاضي وحسين بازازا. وبما أنّها تشتهر بالابتكار في عالم الجمال، ستكون العارضات والمصممون على حد سواء في أيدي خبراء تجميل وتصفيف شعر المشاهير ومستشارين وفنيين من فريق سيسترز، الذين سيحرصون على أداء عملها حتى الكمال.

يُعتبر أسبوع الموضة العربي أحد أبرز فعاليات الأزياء في العالم، إلى جانب أسابيع الموضة الكبرى الأربعة التي تعقد في نيويورك ولندن وميلانو وباريس. وخلال الشراكة التي ستستمر عامين مع سيسترز بيوتي لاونج، سوف تقوم العلامة بإطلاق خط منتجاتها الرسمي والذي سيتم عرضه في متجر "ريدي كوتور" التابع لمجلس الأزياء العربي، 1422 في سيتي ووك دبي.

وقد حصدت صالونات الجمال الرائدة مجموعة من العملاء الأولياء على مرّ السنين من بينهم مشاهير معروفين، ومؤثرين اجتماعيين ونخبة في عالم الموضة، وذلك بفضل تقديمها علاجات مبتكرة وخطوط إنتاج حصرية وأحدث صيحات الجمال. وقبل انطلاق أسبوع الموضة العربي، أجرت سيسترز بيوتي لاونج مؤخراً تجديداً لعلامتها التجارية وقامت بتحديث شعارها