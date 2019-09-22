تعلن شركة ستييل وود اندستريز (فرع دبي) رسمياً عن ولادة الخشب المركب الصديقة للبيئة الجديدة في العالم...

تعلن ستييل وود اندستريز (فرع دبي) و "موطن SDB" بفخر عن "الولادة الرسمية" لـ "عائلة جديدة من أنواع الاخشاب" الثوري من مواد الخشب المركبة الصديقة للبيئة ، SDB في19 / 9/19 الذي تمت إضافته رسميًا الآن إلى قاعدة البيانات الدولية لـ APA ، رابطة الأخشاب المهندسة (WA ، الولايات المتحدة الأمريكية). بعد أشهر من الاختبار والتدقيق الدولي المعياري والتعاون بين APA و تعلن ستييل وود اندستريز (فرع دبي)، تم تقديم SDB الآن كنوع جديد من الخشب بسبب "الامتياز البيئي SDB مع التفرد في انتقائية المواد الخام جنبا إلى جنب مع التفوق على الميزات الميكانيكية والفيزيائية. قد يربكها الناس من خلال شكلها بالالواح المضغوطة ؛ ومع ذلك ، أدائها ثوري من حيث Internal Bond ، MOE ، MOR ، CARB إلخ.

تعد ألواح (SDB) بحكم تعريفها مادة صديقة للبيئة من الخشب المركب، والتي تتكون من 100٪ أنواع الخشب المزج العشوائي المعاد تدويره بعد الاستهلاك (بما في ذلك ألواح النفايات SDB (باستثناء MDF)). لا يجب قطع الأشجار لتصنيع SDB لأن "المواد الخام" تحتاج إلى 100٪ من بقايا الأخشاب غير الصالحة للاستخدام وخشب النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحافظ إرشادات SDB على الحد الأدنى من الخواص الميكانيكية، وانخفاض الانبعاثات وكذلك المعايير البيئية الأخرى التي وضعتها ستييل وود اندستريز (فرع دبي). يمكن اعتبار الخواص الميكانيكية لـ SDB "أنواع بديلة من نوع واحد لجميع الأنواع" عندما يتعلق الأمر بالأداء (نطاق تولد المنتجات SWI- OX ، على سبيل المثال). وغني عن القول، أن الوعي البيئي لبنك التنمية المستدامة يدرك الزيادة في الطلبات الدولية في السوق بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة للحفاظ على غاباتنا ويفرض عدم قطع الأشجار لإنتاج SDB!

يأتي SDB في مجموعة متنوعة من المواصفات اعتمادًا على التطبيقات النهائية. يمكن أن تكون مقاومة للرطوبة (MR) ، مقاومة للرطوبة عالية (HMR) ، مقاومة الماء والغليان (WBP) جنبًا إلى جنب مع المعايير الدولية في السلامة من الحرائق. عمومًا، يمكن أن تكون اللوحة هي المذكورة أعلاه أو التي تم تصنيفها ضد الحريق؛ ومع ذلك ، تتمتع SDB بالقدرة على تزويد اللوحة بمقاومة عالية للرطوبة إلى جانب معايير تصنيف عالية للحريق بدون إضافات كيميائية ضارة. يتم تحقيق كل ذلك من خلال غراء اليوريا فورمالدهايد المصنوع في منشآت ستييل وود اندستريز (فرع دبي) مع الحفاظ على انبعاثات فورمالدهايد منخفضة للغاية (المرجع إلى CARB)

ستييل وود اندستريز (فرع دبي) لا تدعو إلى وقف قطع الأشجار؛ الأشجار هي مواد خام طبيعية تتناسب بشكل مباشر مع الزيادة السكانية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تدرك SWI وفرة نفايات الخشب بعد الاستهلاك بأشكال مختلفة والاستخدام العلمي لمثل هذه "مجموعات النفايات العشوائية" لا يساعدنا فقط في تغطية الزيادة في الطلب ولكن أيضًا يسمح لحجم الطلب المعادل من الأشجار بـ " التنفس في ثاني أكسيد الكربون "و" استنشاق الأكسجين "بشكل طبيعي يعطي وقتًا كافيًا لاستعادة الأرض (نسبة 1 طن من الخشب تعادل 2.47 طن من ثاني أكسيد الكربون). يساعد الإمساك الطبيعي المباشر لثاني أكسيد الكربون من الأشجار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبالتالي التزامات باريس في جميع أنحاء العالم في التوصل إلى الهدف النهائي المتمثل في إبطاء تغير المناخ المتسارع بسرعة الذي نشهده على أساس يومي. "كل هذا يمكن أن يحدث مع توفير المستخدم النهائي SDB عالية الجودة للمستخدم النهائي؛ وقال الشريك الإداري والمخترع (MPI) ، غسان أفيوني من شركة ستييل وود اندستريز (فرع دبي)"إن الحفاظ على اقتصاد إيجابي وتوفير أجواء صحية ، والتقليل إلى أدنى حد من مواقع مدافن النفايات ، وما إلى ذلك للبشرية المستقبلية والأرض التي تعتاد الأنواع". "إننا نمد أيدينا إلى منافسينا" شريكا "والمصنعين الدوليين للمشاركة في إنتاج SDB في جزء من مصانعهم في جميع أنحاء العالم، وبشكل جماعي يمكننا حماية منزلنا الأكبر، الأرض ، مع توفير منازل أكثر أمانًا".

تشارك SWI في محادثات توسع كبرى حول العالم؛ يمكن لكل بلدية أن تقدم الحد الأدنى من دورها ومجموعتها كفريق كبير ، يمكننا جميعًا المشاركة في الحفاظ على بيئتنا والاستمرار في تقدمنا ​​التكنولوجي دون الحاجة إلى تغيير أنماط حياتنا. يتم تجاهل ملايين الأطنان من الخشب أو حرقها أو دفنها سنويًا في جميع أنحاء العالم، كما يجب وضع تشريعات الفصل بين "الذهب البيج". لقد رأى بالفعل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمستثمر والبيئي هذه الإمكانية (كنموذج مثبت) كفرصة بيئية واقتصادية في المستقبل. سيكون لمثل هذه الإجراءات بالتأكيد عائد إيجابي على اقتصاد كل حكومة وستقدم دورة جديدة "لنظام التقاط الكربون الطبيعي المباشر (NEDCCS)" لتحقيق هدف أكثر اخضرارًا لعام 2050.

تشارك ستييل وود اندستريز (فرع دبي) دائمًا في البحث والتطوير لإدخال أنواع جديدة صديقة للبيئة في المستقبل القريب جدًا لمزيد من "التطبيقات التي وأنواع أعباء نفايات الأخشاب الأخرى التنسيق مع APA للمراجعات والمنشورات المستقبلية. SDB هي لوحة البيئة في المستقبل ومع ولادتها الدولية والاعتراف بها تم اعتماد هذه المطاحن في جميع أنحاء العالم. وقال أفيوني: "يمكننا جميعًا أن نضع أيدينا جنبًا إلى جنب مع دعاة حماية البيئة في جميع أنحاء العالم لتسليم أرض أكثر خضرة للأنواع ولرجالنا ونساء المستقبل". SDB (تريد المزيد من الخشب ، ازرع المزيد من الأشجار) هي حقًا لوحة "المستقبل" المولودة اليوم!

الرجاء مراجعة النسخة الإنكليزية للمعلومات التقنية.

*المصدر: "ايتوس واير"