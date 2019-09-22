الامارات | بيان من "الوطني للأرصاد" بشأن عاصفة مدارية خلال 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من "الوطني للأرصاد" بشأن عاصفة مدارية خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن خرائط الطقس تشير إلى تشكّل منخفض مداري في شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية وموقعه عند خط عرض 20 درجة شمالاً وخط طول 69.0 درجة شرقاً، لافتة إلى أن هذا المنخفض يتحرك بسرعة 15 كم/س وتقدر سرعة الرياح حول مركز المنخفض 45 -55 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز تعمق وتحرك المنخفض المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى وسط بحر العرب خلال ال 24 ساعة المقبلة، على أن يستمر تعمقه ليصل إلى حد العاصفة المدارية خلال الساعات 48 المقبلة.

وشدد المركز على أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة، خلال الثلاثة أيام المقبلة، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.