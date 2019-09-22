حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ89 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

اقرأ أيضاً... حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة