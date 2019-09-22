حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ89 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته عن تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.. داعياً المولى عز وجل أن تبقى المملكة ذخراً للإسلام والمسلمين وسنداً وعوناً للإنسانية جمعاء. كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 89 للمملكة وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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