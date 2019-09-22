وزير الثقافة تطلق فعاليات الدورة ١٢ من سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية

كتب / محمد الصناديلي

من مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين وتحت شعار وطن بلا حدود اطلقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية الذى اسسه ويرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح ويقام بالتعاون بين كل من وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب ووزارات الاثار والسياحة والخارجية ومحافظة القاهرة بالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب وذلك وسط حشد جماهيرى ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

قالت عبد الدايم انه على مر العصور احتفظت ارض مصر بهويتها المتفردة وبقيت نموذجا للتسامح والتعايش ، وأضافت ان هذه الدورة من المهرجان تعمل على استكمال مسيرة المحبة والسلام التى بدأت منذ الاف السنين وتاتى تحت شعار وطن بلا حدود وتتواكب مع اليوم العالمى للسلام الرامى الى تعزيز قيم الحوار بين الامم ، واوضحت ان قارة افريقيا تحل عليها كضيف الشرف بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي تأصيلا لعمق مصر فى القارة السمراء ولتمتزج الابداعات الافريقية مع الثقافات العالمية ، ونوهت ان رسالة السلام التى يحملها المهرجان إلى العالم تصاحبها احتفالية ملتقى الأديان فى دورتها الخامسة والتى تحمل عنوان هنا نصلى معاً لتجسد انشودة للارتقاء بالمشاعر والوجدان وتؤكد على قيمة الاخاء بين الشعوب .

من جانبه قال الفنان انتصار عبد الفتاح ان المهرجان يهدف الى التعرف على فن السماع والتراث الدينى لمختلف الشعوب وتسعى الفعاليات الى التوحد في لحظة إنسانية لخلق عالما اكثر رحابة وتمثل معزوفة كونية تعبر عن المحبة والسلام .

وكان حفل الافتتاح الذى اخرجه رئيس المهرجان وقدمته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز قد بدا بتفقد وزير الثقافة لمعرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية والتقليدية ، وتضمن الورشة الدولية الاولى لجميع الفرق المشاركة تلاها نماذج من الموسيقى الروحية والاناشيد الصوفية والترانيم القبطية فى مجتمعات كل منهم .

يشار ان الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية تستمر حتى ٢٦ سبتمبر وتنعقد بمشاركة اكثر من ٢٠ دولة عربية وافريقية واوروبية وتصاحبها احتفالية ملتقى الاديان تحت شعار هنا نصلى معا وتقام فى مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبر.