بالصور عرض "مشبك شعر" بنادي سينما ذوى القدرات الخاصة

كتب / محمد الصناديلي أقيمت أمس السبت فعاليات نادي سينما ذوي القدرات الخاصة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد. وتم خلال النادي عرض فيلم التحريك "مشبك شعر" للمخرجة "عطية خيري" وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائيه "شاهندة محمد علي"لمناقشة الفيلم مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة. يذكر أن نادي سينما ذوي القدرات الخاصة يقيمة المركز القومي للسينما السبت الثالث من كل شهر بمركز طلعت حرب الثقافى

والدعوة عامة لجميع ذوي القدرات الخاصة لحضور فعاليات النادي.

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