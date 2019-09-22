كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يمكن أن تنمو منازل العطلات في دبي؟

كان موضوع الاستئجار قصير الأجل أو بيوت العطلات موضوعًا ساخنًا للنقاش خلال الأسبوعين الماضيين، أولاً بسبب دخول شركة إعمار العقارية إلى هذا الفضاء من خلال منصة التأجير قصيرة الأجل Ease by Emaar، متبوعة بحظر الشركة لهذا النوع من التأجير في مجتمع وسط مدينة دبي.

وبصرف النظر عن حقيقة أن هذه الخطوة تأتي في نهاية الصيف عندما يستعد المشغلون لموسم شديد الازدحام، لم يكن هناك وقت طويل بين الإعلان والموعد النهائي للتنفيذ. ولم تصدر إدارة السياحة والتسويق التجاري، التي نظمت هذا السوق في عام 2014، أي قرار رسمي بعد، بحسب غلف نيوز.

وبصرف النظر عن السياح، الذين ينجذبون إلى وجود مجموعة واسعة من أماكن الإقامة للاختيار من بينها، فإن الشركات الإقليمية والعالمية التي تحضر مديريها التنفيذيين على المدى القصير أو الطويل إلى مراكز الأعمال مثل دبي فهم من ضمن مجموعة أخرى مستهدفة مهمة للإيجارات قصيرة الأجل. ومن المرجح أن يجذب معرض إكسبو 2020 الزائرين من رجال الأعمال إلى الإمارة، مما يترجم إلى زيادة في الطلب على الإسكان المؤقت، إن لم يكن الدائم.

وفي سوق يكافح مع انخفاض الإيجارات وقيم العقارات لعدة أشهر الآن، سيبحث الملاك بشكل طبيعي عن طرق لتحسين قدرة الأصول على توليد الدخل. ومن ثم، فإن الإيجارات قصيرة الأجل تثبت أنها خيار مربح لأصحاب العقارات كحل مؤقت للمقيمين إلى أن ينتقلوا إلى سيناريو الإيجار طويل الأجل.

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ويستكشف العملاء أيضًا تحويل المباني السكنية، كليًا أو جزئيًا، إلى بيوت عطلات للاستفادة من العائدات المرتفعة التي توفرها هذه الشريحة من السوق.

وتشير الأرقام أيضا إلى اتجاه النمو. ووفقًا للأرقام الصادرة عن شركة AirDNA التي توفر بيانات التأجير على المدى القصير، وخلال الفترة بين يونيو 2018 ويونيو 2019 نمت قوائم المنازل النشطة في دبي بنسبة 69.5 في المائة، مقارنة بنسبة 7 في المائة لغرف الفنادق خلال نفس الفترة.

ومع إطلاق Airbnb موقعًا باللغة العربية، وإعلان شركات الاستثمار، مثل مجموعة IBC، عن خطط لتزويد وإدارة 10000 منزل لقضاء العطلات في دبي، يراهن المشغلون والمستثمرون على حد سواء على هذا المجال.