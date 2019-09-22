كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقود مشاريع الطاقة المتجددة نمو دبي؟

قال مسؤول رفيع المستوى إن دبي تقوم بتطوير برنامج متكامل لبناء نظام شامل يسمح لعُشر منازل مواطنيها بالاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالمياه والطاقة، وبصورة رئيسية بمساعدة مشاريع الطاقة الشمسية النظيفة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـهيئة كهرباء ومياه دبي “إن تحقيق هذا الهدف سيساعد على تغيير أنماط الحياة والإسهام في الحفاظ على بيئتنا. نحن نهدف إلى خلق قطاع اقتصادي جديد يدعم الطاقة والمياه والاكتفاء الذاتي الغذائي”.

وأضاف أن هذا المشروع الرائد لتثبيت الألواح الشمسية في منازل المواطنين، سيساهم في تعزيز سعادتهم، وسيتم تنفيذه في إطار مبادرة شمس دبي، بحسب تريد أريبيا.

ووفقًا لما قاله الطاير، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي شمس دبي لدعم مبادرة دبي الذكية لجعل دبي أذكى وأسرع مدينة في العالم.

وتشجع شمس دبي أصحاب المباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج طاقة نظيفة وربطها بشبكة ديوا. وأشار إلى أن شمس دبي كانت ناجحة، حيث تم ربط 1،328 مبنى بالشبكة بحلول نهاية يوليو بسعة إجمالية تبلغ 102.1 ميجاوات.

وحسب الطاير، حدثت طفرة عالمية في تصنيع واستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية (PV) في الآونة الأخيرة.

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وأشار إلى أن “مراكز البحث والتطوير تتسابق لإيجاد حلول مستدامة لتحسين كفاءة هذه الألواح وإطالة عمرها من خلال تخزين الطاقة الشمسية في البطاريات، باستخدام روبوتات تنظيف الألواح الشمسية وأنظمة تتبع أشعة الشمس لزيادة إنتاجية الطاقة الكهروضوئية”.

وأشار الطاير إلى أن العديد من الجهات الحكومية والشركات أثبتت ريادتها في هذا المجال إقليمياً وعالمياً، وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أول من تبنى استخدام تقنيات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن “حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية هي أكبر مشروع منفرد في العالم لتوليد الطاقة المتجددة. وستبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)”.

ووفقًا لدراسة نشرتها نيكي آسيان ريفيو اليابانية، ساهم اهتمام دولة الإمارات في إنتاج الطاقة المتجددة في خفض التكلفة العالمية. ومن خلال مشاريعها، فإن الحديقة الشمسية تسريع التحول نحو اعتماد واستخدام الطاقة الشمسية.