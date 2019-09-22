كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة في دبي تخسر 53 ألف دولار لصالح قراصنة الإنترنت

خسرت شركة في دبي مبلغ 53000 دولار (194700 درهم) بعد أن قام قراصنة الإنترنت باختراق بريدها الإلكتروني ثم استخدموا بريدًا إلكترونيًا مزيفًا لإجراء عميلة لتحويل الأموال إلى بنك خارجي.

وقال بينو مناف، المدير التنفيذي الأول لمعرض Cheers في القوز 2، إن الغرض من هذا المبلغ هو دفع ثمن جناح المعرض الذي بنوه لحدث جيتكس القادم في دبي.

وقال مناف إنه لم يدرك أن حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به قد تم اختراقها حتى استفسر أحد موكليه عما إذا كان قد أرسل رسائل بريد إلكتروني يطلب فيها دفعات إلى حساب خارجي بدلاً من بنك محلي في دبي.

وأضاف: “كما اتضح، تم اختراق بريدنا الإلكتروني من طرف مجهول لدينا، وكان يتصفح جميع مراسلاتنا التي تحتوي على تفاصيل العقود الجارية والمدفوعات المستحقة “.

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وقال مناف: “بمجرد تعرف المحتال على عملياتنا التجارية، قام بانتحال شخصية شركتنا من خلال إنشاء عنوان بريد إلكتروني مخادع بدا مشابهاً لبريدنا، وباستخدام البريد الإلكتروني الذي تم التلاعب به، تواصل المحتال بعد ذلك بالعديد من عملاء Cheers وطلب منهم الدفع إلى بنك Nordea ومقره في فنلندا.

ونظرًا لأن الاختلاف في عنوان البريد الإلكتروني لم يكن واضحًا، فقد وقع عميل روسي في الحيلة وقام بتحويل 53.000 دولار عن غير قصد إلى الحساب الخارجي.

قال مناف إن براعة القراصنة تركته في حالة صدمة “لجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به تبدو أصلية، قام المخترق بانتحال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بحسابي والشريك الإداري، كما تم نسخها في جميع مراسلاتنا. وقام حتى بنسخ توقيعات البريد الإلكتروني وشعارات العمل”.

وأشار مناف إلى أنه لو لم يتم تنبيهه شركته من قبل عميل صيني لكانت الشركة ستتكبد المزيد من الخسائر، بحسب غلف نيوز.