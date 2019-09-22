«الوطني» يشارك في اجتماعات رؤساء برلمانات دول «آوراسيا» بكازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول «آوراسيا» الذي يعقد تحت عنوان «آوراسيا الكبرى: الحوار والثقة والشراكة».. في مدينة نور- سلطان – عاصمة كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر 2019 بمشاركة رؤساء برلمانات 84 دولة أوروبية وآسيوية، وكذلك رؤساء 16 منظمة دولية، ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلا من حمد بن غليطة الغفلي وجمال الحاي وعلياء الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن الهدف الرئيسي للاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول «آوراسيا» يكمن في إجراء حوار مباشر ومتعدد الأطراف بين رؤساء البرلمانات للدول الأوروبية والآسيوية، وكذلك رؤساء المنظمات الدولية، حيث تلعب البرلمانات دورا أساسيا في تحديد الاتجاهات الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون ومقبولة للجميع على المستويين الإقليمي والقاري.

وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل».

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان أهمية مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الرابع لمتحدثي برلمانات البلدان الآسيوية الأوروبية الذي يعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود برلمانية من 54 دولة، منها 9 دول عربية و9 منظمات دولية وبرلمانية. وقال السفير: «إن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على تعزيز التلاحم والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم بما يساهم وبشكل كبير في تفعيل المشاركة المجتمعية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية».

كما أكد أن قيادتنا الحكيمة ومنذ تأسيس الدولة وضعت الاهتمام بالإنسان في مقدمة أولوياتها، وهو الاستثمار الحقيقي في تحقيق رؤيتها في استشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية المستدامة لشعب الإمارات. وقال: «تدشن دولة الإمارات هذه الأيام مرحلة جديدة في مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انطلاق التصويت في الدورة الانتخابية الجديدة، ويسطر سجل المجلس الوطني الاتحادي نجاحاً رائداً على مدى السنوات الماضية وعلى كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.وأشار إلى دور المجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات التنموية، ودوره في دعم التعليم وتطوير البحث العلمي وتعزيز جهود التوطين والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة الصحية والاجتماعية والخدمية والإسكانية والاقتصادية وغيرها.