حاكم أم القيوين يعزي في وفاة محمد أمين

أم القيوين (وام) قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سعيد أمين، وذلك خلال زيارة سموهما مساء أمس خيمة العزاء في منطقة الرأس بأم القيوين.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأبناء الفقيد وأقربائه، داعيين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين.

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