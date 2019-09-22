رئيس توغو يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي (وام)

زار فخامة الرئيس فور ايسوزيمنا نياسينغي رئيس جمهورية توغو أمس واحة الكرامة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً للدولة، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض فخامته لدى وصوله مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال جولة قام بها نياسينغي في مختلف أنحاء الواحة، قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان شرحاً وافياً عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم.

كما قام فخامة رئيس جمهورية توغو، والوفد المرافق له، بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته للدولة.

واستهل فخامته، والوفد المرافق، الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم.