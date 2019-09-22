عمار النعيمي: الإمارات تخطو بثقة إلى الرقم واحد

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دولة الإمارات بتوجهيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخطو خطوات واثقة نحو التميز العالمي والوصول إلى الرقم واحد في كافة المجالات والميادين، وقال سموه إن حكومة عجمان بمشاركة جميع جهاتها ومؤسساتها حريصة على المضي قدماً جنباً إلى جنب مع الحكومة الاتحادية لإعلاء مكانة الدولة عالمياً وتحقيق تطلعات ورؤية قيادتها الرشيدة. جاء ذلك خلال إطلاق سموه برنامج تطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية في إمارة عجمان، ليكون أحد الأدوات المحفزة لتحقيق مستهدفات الخارطة الإستراتيجية في محور الحكومة المتميزة والمتضمن تطوير رأس المال البشري وتحفيز الابتكار وتطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحول الذكي على النحو الذي يصب باتجاه التنفيذ الأمثل لرؤية الإمارة وخططها الإستراتيجية.

وثمن سموه جهود الحكومة الاتحادية الحثيثة التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، والتي نشهد على إثرها حركة غير مسبوقة وتنافس كبير لتقديم الأفضل والأكثر تميزاً بين الهيئات والمراكز، وأضاف سموه أن حكومة عجمان تؤمن بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وفقاً لأحدث وأعلى معايير الجودة والتميز وتسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير خدمات تراعي أرقى معايير الجودة والكفاءة والفاعلية وتواكب المستجدات التقنية والإدارية المتعلقة بالريادة في الخدمات الحكومية ومنافذ تقديمها. وشدد سموه على الجهات الحكومية بأن تعمل على تمكين المتعامل ليكون الركيزة الأساسية في تصميم وتطوير وتقييم خدماتها، ملتزمةً بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن إطلاق برنامج تطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية في إمارة عجمان يأتي في إطار توجيه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتسريع الخطى نحو تحقيق رؤية الإمارة في تعزيز وتطوير جودة الخدمات الحكومية، حيث يشمل البرنامج جميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والأجهزة والمؤسسات والهيئات والإدارات العامة والمركزية التابعة للحكومة. ويضم برنامج تطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية في إمارة عجمان لجنة توجيهية برئاسة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعضوية عبدالرحمن أحمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وصالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية وعلي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وراشد عبدالرحمن السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية وعهود علي شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية وإسماعيل عبدالسلام النقي المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز.

وستعمل اللجنة على متابعة تنفيذ مهام «فريق سفراء الخدمات»، وإصدار التوجيهات للفريق وعرض تقارير البرنامج ونتائج الأعمال ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي واعتماد الهوية البصرية والإعلامية والترويجية للبرنامج وخطة سنوية لتطوير الخدمات الحكومية في الإمارة وأدلة ومنهجيات جودة الخدمات الحكومية وأطر تقديم الخدمات للجمهور.