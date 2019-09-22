100 مليون درهم صفقات «يوروتير الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الأولى لمعرض «يوروتير الشرق الأوسط» الذي اختتمت فعالياته في الرابع من سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، أن إجمالي الصفقات التجارية التي شهدها المعرض بلغ نحو 100 مليون درهم إماراتي، ونجح المعرض في استقطاب 10,892 زائراً طيلة أيامه الثلاثة، إلى جانب مشاركة أكثر من 120 عارضاً يمثلون نحو 150 شركة من 18 دولة.

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