عبدالله بن زايد: هزاع المنصوري على خطى سلطان بن سلمان

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبر «تويتر»: «هزاع المنصوري على خطى الأمير سلطان بن سلمان».

وأرفق سموه لقاءً صحفياً مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي تحدث فيه عن حلمه بالوصول الفضاء منذ طفولته، بعد مشاهدته الأفلام التي تتحدث عن الفضاء ورواده، وكذلك الصور، وبين أن حلمه بدأ عندما كان في الصف الرابع الابتدائي، حين رأى سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في كتابه يرتدي بدلة الفضاء، وقال: «أتذكر تلك اللحظة حين رأيت نفسي أرتدي نفس البدلة وأقف في هذا المكان، حيث كانت هذه البداية لأحلم بالنجوم، وأن أضع هدفي بالوصول إلى الفضاء».

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