أبوظبي تحتفي باليوم الوطني السعودي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تحتفل أبوظبي باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين بالعديد من الفعاليات أهمها اكتساء المعالم والمباني الكبرى فيها بلون علم المملكة العربية السعودية كما تشهد اليوم المراكز التجارية عدداً من الفعاليات مثل توزيع كوفيات تحمل أعلام دولة الإمارات والمملكة.

وزينت أعلام المملكة العربية السعودية على جسر الشيخ خليفة بن زايد في الاتجاهين وأضاءت اللوحات الضوئية الكبرى بعبارات مباركة للشعب السعودي والمملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني الذي يوافق الـ23 من سبتمبر من كل عام.

وتبدأ المراكز التجارية بتنظيم فعاليات ففي ياس مول المركز التجاري الأكبر في أبوظبي تم تنظيم بوابات ضخمة تحمل أعلام المملكة باللون الأخضر وتوزيع الوشاحات التي تحمل علمي دولة الإمارات والمملكة لتعكس مشاعر الحب والإخاء تجاه قبلة العرب والمسلمين.

وينظم مركز ياس مول فعاليات مثل الأناشيد والعروض التراثية وتوزيع الحلوى على مرتادي المركز التجاري اعتباراً من اليوم وتستمر ليومين في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين السعودي والإماراتي.

ويقدم ياس مول أيضاً عروضاً حية وتخفيضات وفرصاً رائعة في انتظار الجميع خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي حيث يتمتع زوار المول بالعروض الترفيهية والثقافية التراثية والأناشيد إضافة إلى الديكورات المميزة باللون الأخضر للعلم السعودي.

وتحتفل جزيرة ياس الوجهة الترفيهية بأبوظبي باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين من خلال إطلاق مجموعة من العروض والفعاليات لمشاركة أبناء الشعب السعودي الاحتفاء بهذا اليوم تأكيداً على التلاحم بين شعبي البلدين.

وتشمل الاحتفالات إطلاق عروض الألعاب النارية المميزة باللون الأخضر في ياس مارينا، وستزين مختلف معالم الجزيرة باللون الأخضر وكذلك يقدم ياس مول مجموعة من العروض الثقافية التراثية التي تحكي التاريخ السعودي، كما يتم تقديم عروض خاصة على تذاكر دخول المدن الترفيهية الثلاث في جزيرة ياس، وتقدم حلبة مرسى ياس خصومات على تجربة درايف وكارت زون ياس لمن يرتدون اللون الأخضر خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وفي مختلف أنحاء الدولة، زينت ألوان العلم السعودي مبانيها الفريدة مثل برج خليفة ودبي مول الذي قدم عروض النافورة الراقصة بألوان العلم السعودي أيضاً وعروض الليزر، علاوة على عروض الفلكلور الشعبي السعودي والأهازيج في المراكز التجارية الكبرى بإمارة دبي.

وبدأ مطار أبوظبي أمس باستقبال الزوار من المملكة العربية السعودية في رحلات الطيران التي تهبط في مطار أبوظبي في الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء حيث استقبل موظفو المطار الركاب بالورود.

كما احتفت مطارات الدولة باليوم الوطني السعودي الـ89 وذلك باستقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات من خلال تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم لمشاركتهم فرحتهم بالمناسبة الغالية التي تجسد تسعة عقود من الإخاء والرخاء.