فريق تدريبي لـ«دبلوم الصغار» في الرياضيات و«العربية»

دينا جوني (دبي) أعدت وزارة التربية والتعليم فريقاً تدريبياً ضمن برنامج «دبلوم الصغار» الذي أطلقته العام الدراسي الماضي، وستعيد تطبيقه في 2019-2020.

ويعد «دبلوم الصغار» برنامجاً للتنمية الأكاديمية يتألف في مرحلته الأولى من سلسلة من ورش العمل المشوقة، التي تستهدف طلاب الصفوف الثاني وحتى السابع وتهدف إلى تعزيز كفاءاتهم في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وفي المرحلة الثانية من البرنامج ستقوم المدارس بوضع مسار تطويري لكل طالب مشارك وتحديد أهداف واضحة له بناء على التقدم المحرز خلال المرحلة الأولى.

صُمم البرنامج في سياق جهود الوزارة لضمان تقديم الدعم الأكاديمي اللازم للطلاب لتحسين مستواهم وأدائهم الأكاديمي واستيفاء متطلبات المنهج الدراسي الموضوعة من خلال نموذج «المدرسة الإماراتية» لمواكبة التطورات على مستوى العالم. وقد تم وضع منهاج البرنامج من قبل فريق عمل أكاديمي متميز من الوزارة.

إذ يستهدف البرنامج فئة خاصة من متعلمي المدرسة الإماراتية الذين حققوا أداء تعليمياً منخفضاً في مهارات القراءة والكتابة في اللغة العربية ومهارات الحساب في الرياضيات، أي أقل من 50 وهي الدرجة الصغرى للنجاح في المراحل التعليمية المذكورة.

ووجهت فوزية غريب الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم الإدارات المدرسية من خلال مدراء النطاق بترشيح معلمين متميزين للمشاركة في البرنامج، حيث سيتم تدريبهم كنواة تدريبية.

وستقوم الوزارة باختيار 4 معلمين من كل نطاق، اثنان منهم للغة العربية واثنان للرياضيات. أما عمليات التدريب فسيقوم بها نخبة من معلمي فرق اللغة العربية والرياضيات.

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