«التقنية» تحصل على اعتماد أكاديمي لبرامجها الـ71

دبي (الاتحاد)

حققت كليات التقنية العليا إنجازاً أكاديمياً جديداً، بحصول كافة برامجها على اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي بالدولة (CAA) ليشمل 71 برنامجاً دراسياً مطروحاً. ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية للمسيرة التعليمية للكليات وذلك لنوعية برامجها التطبيقية والمرتبطة أيضاً بالشهادات الاحترافية العالمية التي أصبحت جزءاً من مناهج الطلبة وضمن تخصصاتهم، مما يجعل الاعتماد الأكاديمي المحلي لهذه النوعية من البرامج أساساً قوياً مع انطلاقة الكليات نحو تحقيق خطة «الجيل الرابع» تحت شعار «ما بعد التوظيف».

وثمن الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، الجهود الجماعية التي بذلها فريق كليات التقنية العليا. مهنئاً الكليات على هذا الإنجاز، وتحقيقها الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، منوهاً بأن الخبراء في هيئة الاعتماد يسعدهم تقديم الدعم لكليات التقنية في خطتها الجديدة «الجيل الرابع».

وثمن الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، جهود هيئة الاعتماد الأكاديمي «CAA» والقائمين عليها بوزارة التربية والتعليم وحرصهم على تطوير واعتماد أعلى المعايير في الاعتماد الأكاديمي للبرامج في مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم كفاءة العمل ويضمن جودة المخرجات وتعزيز المكانة المتميز في التصنيف العالمي للجامعات.

وأشار إلى أن اعتماد كافة برامج كليات التقنية الـ71 يعد إنجازاً مهماً في ظل طبيعة وخصوصية برامج الكليات القائمة على التعليم التطبيقي، بل والتي نجحت الكليات أيضاً في ربطها بالشهادات الاحترافية العالمية، من خلال شراكة مع نحو 22 مؤسسة عالمية مانحة لهذه الشهادات، بما مكّن آلاف الطلبة من الحصول على شهادات احترافية في تخصصاتهم وهم لا يزالون في مقاعد الدراسة، لذا فإن هذا الإنجاز يمثل داعماً لخطة «الجيل الرابع» لكليات التقنية والهادفة لتخريج قيادات فنية متخصصة وشركات ورواد أعمال وتوفير فرص تعليم للجميع.