«دبي للاتصال الخارجي» تبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

لندن (وام) نظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع سفارة الدولة في لندن ورشة عمل حضرها أعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي، وذلك على هامش البرنامج التدريبي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي لأعضاء اللجنة في العاصمة البريطانية بالتعاون مع مكتب الاتصال التابع لوزارة الخارجية البريطانية وبحضور منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، بهدف مناقشة أفضل السبل لاكتشاف وتفعيل فرص التعاون مع الجانب البريطاني وتعزيز الروابط في مجال الاتصال الاستراتيجي.

وتطرقت ورشة العمل للأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، حيث تمت مناقشة الفرص القائمة في مختلف المجالات التي يمثلها أعضاء الوفد، وسبل توسيع دائرة التعاون من خلالها في نقل رسالة واضحة حول ما تنشده دبي من أرفع مستويات التميز، وما يتطلبه ذلك من تعميق قنوات التفاعل الإيجابي مع جهات دولية تشاركها نظرتها للمستقبل.وأعربت نورة العبار، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن خالص الشكر والامتنان للسفير ولأعضاء السفارة لما أبدوه من دعم لوفد لجنة دبي للاتصال الخارجي خلال فترة التدريب في لندن، وكذلك لما أبدوه من حفاوة وحسن استقبال خلال الزيارة.

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