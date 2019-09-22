الامارات | 374 طالباً يتدربون على «الذكاء الاصطناعي» في خمسة مواقع بالدولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صندوق الوطن الدورة الثانية من «برنامج الذكاء الاصطناعي»، لتدريب 374 طالباً على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها على النحو الأمثل في مجالات عدة، للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع، وذلك في خمسة مواقع في الدولة.

وتتضمن الدورة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي، التي تقام على مدار شهرين، 10 فصول دراسية، وورش عمل ودورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوتات، سيتمكن خلالها المشاركون من اكتساب الخبرة لتوظيف هذه التطبيقات بخدمة المجتمع.

وقال مدير عام صندوق الوطن محمد تاج الدين القاضي: «يشكل الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وتوجهات حكومة دولة الإمارات في صناعة المستقبل، تحقيقاً للرؤية المئوية التي ستكون فيها الدولة الأولى على مستوى العالم في شتى المجالات، ولذلك يأتي هذا البرنامج في إطار التزامنا العمل على تلبية احتياجات سوق العمل، وتهيئة جيل من الكفاءات لديه القدرة على توظيف هذه التقنيات المتطورة في خدمة المجتمع، ومسيرة تقدم الوطن».

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وأضاف: «لدينا مواهب كثيرة بحاجة إلى تطوير القدرات وصقل المهارات، لتكون على استعداد تام للمساهمة في تولي زمام المبادرة، واستكشاف أفضل التطبيقات، بالاعتماد على هذه التقنيات، لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، والارتقاء بمكانة الدولة نحو صدارة المؤشرات كافة».

وبرنامج الذكاء الاصطناعي هو مرحلة متقدمة في مبادرة «المبرمج الإماراتي»، حيث يشارك فيه المتميزون ممن اجتازوا المرحلة الأولى من المبادرة بتفوق، وتمكنوا من الحصول على درجات عالية في اختبارات عالية المستوى لمعرفة مدى إتقان لغة البرمجة.

ويهدف البرنامج، الذي جرى تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية لتنمية القدرات على استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى توفير حلول أكثر فاعلية للتحديات المستقبلية في كل القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات.