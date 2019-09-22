الامارات | 30 % نسبة إنجاز البناء في برج الطاقة الشمسية المركّزة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % نسبة إنجاز البناء في برج الطاقة الشمسية المركّزة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، تقدم سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، بقدرة 950 ميغاواط، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، فقد بلغت نسبة إنجاز مرحلة البناء لبرج الطاقة الشمسية المركّزة أكثر من 30%، ووصل ارتفاعه إلى أكثر من 50 متراً.

كما تم الانتهاء من الأساسات الإنشائية لخزانات الملح المذاب الحرارية والمكثف والتوربين البخاري، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.ويتميز المشروع بأعلى برج شمسي في العالم، بارتفاع يصل إلى 260 متراً، وبأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.وأكد المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة عبدالحميد المهيدب، أن نسبة إنجاز مرحلة البناء لبرج الطاقة الشمسية المركّزة وصلت إلى أكثر من 30%، حيث وصل ارتفاع البرج إلى أكثر من 50 متراً، إلى جانب الانتهاء من الأساسات الإنشائية لخزانات الملح المذاب الحرارية والمكثف والتوربين البخاري. في جانب آخر، تم تدشين خط الإنتاج لمصنع تجميع وتركيب المرايا الشمسية المحدبة داخل الموقع. ويتطلع المشروع لأكثر من 63 ألفاً من المرايا الشمسية المحدبة التي تتبع حركة الشمس، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 16%.

المنتج المستقل

تعدّ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميغاواط. وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط، باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميغاواط، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاواط؛ والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط.