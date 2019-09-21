رئيس جمهورية توغو يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

زار فخامة الرئيس فور ايسوزيمنا نياسينغي، رئيس جمهورية توغو اليوم، واحة الكرامة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا للدولة، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض فخامته لدى وصوله مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر، حيث يمثل هذا النصب رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وخلال جولة قام بها نياسينغي في مختلف أنحاء الواحة قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان شرحاً وافياً عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، كما قام ضيف الدولة بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

زيارة جامع الشيخ زايد الكبير

كما زار فخامة الرئيس فور ايسوزيمنا نياسينغي رئيس جمهورية توغو، والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

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واستهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق له يرافقهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين لدى المركز على الرسالة الحضارية للجامع، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ وعلى الدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما تعرفوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير وما يحويه من مقتنيات فريدة وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع؛ لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة تم إهداء فخامة رئيس جمهورية توغو، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز سنوياً وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

يذكر أن جامع الشيخ زايد الكبير التابع لوزارة شؤون الرئاسة يحظى برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتأسس المركز ليكون نواة للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول الجامع انطلاقاً من القيمة الثقافية والوطنية التي تعبر عن المفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - تلك القيم المتجذرة في الوجدان والوعي والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية المستلهمة من تعاليم ديننا الحنيف.