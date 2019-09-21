"الاتحاد للطيران" و"أدنوك" تحتفلان باليوم الوطني السعودي

تحتفل الاتحاد للطيران بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" باليوم الوطني السعودي الـ89 لتشارك المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً فرحتها بهذه المناسبة الغالية التي تعكس التلاحم والترابط بين الشعبين الشقيقين في الإمارات والسعودية.

واحتفالاً بهذه المناسبة الغالية ستشغل الاتحاد للطيران طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر بتصميم خاص على الرحلتين EY317 وEY318 بين أبوظبي والرياض لتكون الطائرة الأولى من مجموعة طائرات ستحمل تصميماً مبتكراً في إطار شراكة تجمع بين الاتحاد للطيران و"أدنوك" للاحتفاء بشركاء أدنوك على الصعيد العالمي والوجهات التي تشغلها الاتحاد للطيران.

وتعكس هذه المبادرة العلاقات التجارية القوية للشركتين حول العالم والروابط الدبلوماسية والثقافية العريقة التي أقامتها دولة الإمارات مع مختلف الدول العالم.

اقرأ أيضاً... الإمارات تحتفي باليوم الوطني السعودي

وقال أحمد القبيسي نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: "يحتفي التصميم الخاص بالعلاقة التاريخية الوطيدة بين الإمارات السعودية من خلال رسومات متشابكة بالخط العربي وتصميم المشربية بألوان العلم السعودي".

Advertisements

وكونها شركة الطيران المفضلة لدى العديد من السعوديين، ستطلق الاتحاد للطيران مجموعة مثيرة من الفعاليات في تكريم خاص للمملكة وضيوف الاتحاد.

وتنطلق الاحتفالات بفيديو خاص باليوم الوطني مع لاعبين من نادي النصر لكرة القدم والذي يتخذ من الرياض مقراً له ويعتبر من أكثر فرق كرة القدم شعبية في المملكة مع الاتحاد للطيران كراع رسمي له، كما سيتم عرض فيديو آخر لطيارين سعوديين ينتمون إلى أسرة الاتحاد للطيران.

وسيحظى الضيوف المسافرون من مطار أبوظبي الدولي بالاستمتاع بالتصاميم الخاصة التي تزين مكاتب تخليص إجراءات السفر، وبهدايا مميزة توزع في هذه المناسبة، كما يمكن لزوار قاعات انتظار الاتحاد للطيران لدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في مطار أبوظبي الدولي تذوق مجموعة من أشهى الأطباق السعودية. وتقدّم الاتحاد للطيران أسعاراً خاصة على التذاكر من السعودية خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على موقع الشركة etihad.com أو عبر التواصل مع وكلاء السفر المحليين.

وخلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أظهرت "الاتحاد" التزامها تجاه المملكة من خلال تشغيل رحلات موسمية بين مدينة العين ومدينة جدة لملاقاة الطلب المتزايد على هذه الوجهة لأداء مناسك العمرة.

وفي 2018، شغّلت الاتحاد 8049 رحلة جوية لنقل 1.3 مليون مسافر بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وتشغل الاتحاد للطيران حالياً 77 رحلة أسبوعية من وإلى السعودية، منها 3 رحلات ذهاب وعودة يومياً إلى الرياض، و3 يومياً إلى جدة، و4 يومياً إلى الدمام إضافة إلى الرحلات اليومية الموسمية إلى المدينة المنورة.