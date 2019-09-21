قرقاش: حملة "الإخوان" ضد مصر فشلت فشلاً ذريعاً

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت، أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً.

وأوضح معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلاً ذريعاً، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يومياً والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجياً".

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