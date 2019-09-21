الامارات | "التوطين": الفيديو المتداول عن إنهاء خدمات المواطن قديم ومجتزأ

شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين": الفيديو المتداول عن إنهاء خدمات المواطن قديم ومجتزأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، فريدة آل علي، أن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حول إنهاء خدمات المواطن في حال تغيبه عن العمل، قديم ومجتزأ وغير كامل.

وكان رواد على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر الهاملي، يتحدث فيه إلى أحد ممثلي جهة مشاركة في فعاليات "اليوم المفتوح للتوظيف" بمركز أبوظبي للمعارض "أدنيك"، والتي تعرض شواغر وظيفية، ودار الحديث حول التزام الكادر المواطن بالدوام في العمل بعد تعيينه.

وقالت آل علي: "إنالوزارة ألزمت في العام 2018، بموجب القرار 212، صاحب العمل الذي يريد إنهاء خدمات المواطن باتباع حزمة إجراءات قانونية تم وضعها لحماية المواطن والتأكد من عدم إنهاء خدماته لأسباب غير مشروعة.

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وكان البعض اعتبر حديث الوزير إلى ممثل الشركة بأنه توجيه لإنهاء خدمات المواطنين، فيما رد آخرون بأن الوزارة تبذل قصار جهدها لتوفير وظائف للمواطنين، وتدعم ملف التوطين بشكل ناجح.

وقال المواطن راشد المرزوقي: "هناك هجوم غير منصف تجاه وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر الهاملي، بسبب تعقيبه على كلام ممثل الشركة".

وأكدت المواطنة الدكتورة نهلة عبدالله، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعلى رأسها الهاملي أنجز شوطاً كبيراً في ملف التوطين، لافتةً إلى المواطن الذي يشغل وظيفة في أي جهة حكومية او خاصة، لا بد ان يكون ملتزماً بعمله، ويؤديه على أكمل وجه.

وذكر المواطن حميد الحمادي، أنه "لأول مرة يصبح التوظيف بعد المقابلة و في نفس الوقت، وهذا من عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، في الوقت الحالي،كما تعمل مع المسرعات الحكومية لتوظيف عدد معين في القطاعات الحيوية، هذا شئ يحسب لها و لاستراتيجيتها".