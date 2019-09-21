متحف "بايكونور" يزدان بشعاري "طموح زايد" و"مركز محمد بن راشد للفضاء"

زار طاقم الرحلة الأساسي إلى محطة الفضاء الدولية وأعضاء الطاقم البديل للمهمة متحف الفضاء في بايكونور في كازاخستان ضمن التقاليد المتبعة قبيل السفر للفضاء.

يضم الطاقم الأساسي رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، أما أعضاء الطاقم البديل للمهمة فيضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي والروسي سيرجي ريزيكوف والأميركي توماس مارشبيرن .و، قام هزاع وسلطان بتسليم شعار مهمة أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء والذي يحمل اسم "طموح زايد" وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء إضافة إلى كتاب "السباق إلى الفضاء" الذي أصدره المركز إلى القائمين على المتحف. وقام أعضاء الطاقم الرئيسي بالتوقيع على شعار مهمة السويوز والذي يحمل أسماءهم، وذلك قبل أربعة أيام من انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" إم إس 15 من محطة بايكونور.

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وكان أعضاء فريقي المهمة الأساسي والبديل قد قاما قبل ذلك بجولة في المنشآت وتحديداً في موقع الصاروخ الذي سيحمل المركبة سويوز إم إس 15 إلى الفضاء وهو الآن قيد التجميع كما دخلوا إلى داخل المركبة "سويوز إم إس 15" للتحقق من جهوزيتها. وقام المختصون بالتعديلات حسب الملاحظات التي قدمها الطاقمان في أول عملية فحص للمركبة قبل بضعة أيام. كما التقوا بفريق الخبراء والمهندسين للتأكد من اكتمال جميع الاستعدادات.

وهذه المرة الأخيرة التي يشاهد الفريق الرئيسي للمهمة الصاروخ الذي سيحمل المركبة إلى الفضاء بينما ستتاح لأعضاء الفريق البديل فرصة مشاهدة الصاروخ مرة أخرى أثناء مرحلة نقله إلى محطة الانطلاق حيث سيحمل المركبة الفضائية إلى الفضاء يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.