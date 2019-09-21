هواوي تفصح عن التزامات جديدة تتمثل بمساعدة 500 مليون شخص إضافي حول العالم للاستفادة من التقنيات...

في إطار التزام شركة هواوي العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، برؤيتها الرامية إلى ترسيخ دعائم "عالم متصل بالكامل"، ومساعيها الدؤوبة لتمكين 500 مليون شخص حول العالم من اغتنام فوائد التقنيات الرقمية في السنوات الخمس المقبلة، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، كين هو، كلمة خلال قمة "عالم متصل بالكامل" (TECH4ALL) التي أقيمت على هامش مؤتمر "هواوي كونكت 2019" الذي تجري فعالياته من 18 حتى 20 سبتمبر في شنغهاي، الصين.

وفي كلمته التي حملت عنوان "دور الابتكارات الشاملة في تمكين العالم"، سلط "هو" الضوء على مبادرة هواوي "عالم متصل بالكامل"، مبرزاً التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة. ودعا المزيد من الأفراد والمؤسسات إلى توحيد جهودها مع هواوي بهدف التصدي للتحديات العالمية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتنمية والبيئة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة 500 مليون شخص إضافي للاستفادة من التقنيات الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تطرق "هو" إلى مصطلح "الشمولية الرقمية" الذي يعني استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز التنمية الشاملة وعدم استثناء أي شخص أو منزل أو مؤسسة، حيث يمثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة جوهرية في البنية التحتية للعالم الذكي، ويلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادات الوطنية وتعزيز رفاه المجتمعات وسعادتها، علاوة على دوره في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتمكين البشرية من مواجهة تحديات ملحّة مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والتدهور البيئي والقضايا الاقتصادية ومشاكل الرعاية الصحية. ويتمثل هدف "الشمولية الرقمية" الأسمى في عدم ترك أي شخص متخلفاً عن ركب العالم الرقمي.

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وأضاف "هو" في كلمته: "تأتي التقنيات الرقمية لترسم وجهاً جديداً لعالمنا المعهود، لذلك نحرص على تمكين جميع مكونات المجتمعات من الاستفادة منها في إطار شمولية رقمية لا تستثني أحداً ولا تترك أي فرد متخلفاً عن ركب الثورة الرقمية، والتي تمثل التقنيات المبتكرة مرتكزاتها المحورية، والإلمام باستخدامها طريق مواكبتها، ومهارات التعامل معها ضمان لغد أفضل. وستركز مبادرة ’عالم متصل بالكامل‘ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: التقنيات والاستخدامات والمهارات".

وتوفر هواوي اليوم تقنيات الاتصالات لثلاثة مليارات شخص حول العالم، وتقدّم دعمها لعمليات أكثر من 1500 شبكة في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتحافظ على استقرار أدائها. وأشار "هو" إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستساعد الشركة 500 مليون شخص آخر على الاستفادة من التقنيات الرقمية. ولن تقتصر هذه الفوائد على الاتصالات فحسب، بل ستشمل أيضاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأجهزة الذكية بالإضافة إلى الاستخدامات والمهارات المرتبطة بهذه التقنيات.

ويعتبر مؤتمر "هواوي كونكت 2019" حدثاً سنوياً بارزاً تنظمه هواوي للشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في شنغهاي من 18 إلى 20 سبتمبر، 2019. ويقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان "تقنيات الذكاء المتطورة" ويهدف إلى توفير منصة جامعة لعملاء هواوي وشركائها لاستشراف فرص جديدة من أجل مستقبل أكثر ذكاءً.