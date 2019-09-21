شركة دبي لصناعة الأثاث تعزز ريادتها لصناعة المراتب في معرض الفنادق

قامت شركة دبي لصناعة الأثاث ذ.م.م. (DFMC) ، الشركة الرائدة في تصنيع المراتب الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، بعرض مجموعتها الحصرية من المراتب المريحة والصديقة للبيئة في معرض الفنادق الذي افتتح يوم 17 سبتمبر الجاري ويستمر لغاية 19 سبتمبر 2019. وتقوم شركة دبي لصناعة الأثاث، وهي جزء من مشاريع عبد الله أحمد الموسى بصناعة وتسويق أكبرعلامتين تجاريتين للمراتب في العالم، وهما كينج كويل وسيرتا.

وتعد شركة دبي لصناعة الأثاث ذ.م.م رائدةَ إنتاج وتوريد المراتب عالية الجودة لصالح عددٍ من العلامات البارزة في مجال الضيافة كمجموعة فنادق هيلتون وماريوت وفيرمونت وكونراد وشيراتون وراديسون وغيرها من العلامات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين. كما قامت الشركة بإنتاج المراتب لصالح عددٍ من ماركات الضيافة الفاخرة نذكر منها منتجع أتلانتيس النخلة وقصر الإمارات كمبينسكي وحياة ريجنسي وفنادق ومنتجعات جميرا وديوكس جزيرة النخلة وجراند ميركور ونوفوتل وريتز كارلتون و ون آند أونلي رويال ميراج ورافلز وفندق ريكسوس وفندق راديسون وفندق شانغريلا دبي وشيراتون وفندق الميدان وفندق ياس فايسوري والعديد من الفنادق الرائدة بمجال الضيافة.

وقال ساندر راجان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعة الأثاث خلال مشاركته بمعرض الفنادق: "يوفر معرض الفنادق لنا منصةً لعرض أحدث المراتب عالية الجودة لأبرز علامات الضيافة بالإمارات العربية المتحدة مما يتيح لنا توسيع حصتنا السوقية في مجال إنتاج وتصنيع المراتب، وتعد قائمة عملائنا الكبيرة شهادة على جودة وتميز منتجاتنا وثقة العملاء في خدمات ما بعد البيع التي نوفرها مما مكننا من ريادة سوق إنتاج المراتب، وسنكون العلامة الأبرز في معرض الفنادق الذي يستضيف أكبر علامات صناعة الأثاث بفضل حصتنا السوقية التي ناهزت 60% من استهلاك قطاع الضيافة، وتشهد الإمارات العربية المتحدة طلبًا متزايدًا على المراتب عالية الجودة نظرًا لتزايد عدد الفنادق وذلك استعدادًا لاستقبال زوار معرض إكسبو 2020 ونحن مستعدون تمامًا لتلبية الحاجة السوقية المتزايدة".