"العربية للسيارات" و"جيمس للتعليم" تتعاونان لتعزيز السلامة على الطرق

أعلنت "العربية للسيارات" شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة "رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن اتفاقية تعاون جديدة مع "جيمس للتعليم"، أحد أبرز مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم.

وتقدم "العربية للسيارات - رينو"، في إطار "برنامج جيمس للمكافآت"، أسعاراً مخفضة وعروضاً لأعضاء البرنامج من أولياء أمور الطلاب وموظفي مدارس "جيمس للتعليم" على مجموعة من سيارات الكروس أوفر، و SUV، والسيدان.

وبهذه المناسبة قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للسيارات": "تتيح لنا هذه الشراكة المتميزة تسليط الضوء على معايير السلامة على الطرق بين الطلاب، وعائلاتهم، وموظفي ’جيمس للتعليم‘ والتي تمتلك واحدة من أكبر شبكة من المدارس ما سيتيح لنا الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع. وتلتزم "العربية للسيارات" بضمان تجربة قيادة آمنة وممتعة عبر مواكبة أعلى معايير السلامة لحماية السائق والركاب في جميع سياراتها.

وبدوره قال السيد سوغهام بهاسين، نائب رئيس قسم التسويق في "جيمس للتعليم": "يحرص ’برنامج جيمس للمكافآت‘ على الاستمرار بإبرام شراكات قيّمة تتيح لعائلات الطلاب وموظفي مدارس المجموعة اغتمام عروض ومكافآت مجزية يومياً، التي تمكنهم من التوفير عند التسوق من العلامات التجارية الشهيرة والاستمتاع بالعديد من التجارب الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا انضمام ’العربية للسيارات‘ إلى قائمة شركائنا، ليحظى أعضاء برنامجنا بفرصة الاستفادة من عروضها المتميزة".

وتتعاون "العربية للسيارات" مع "مدارس جيمس" لإطلاق برنامج توعية شامل للسلامة على الطرق ، تسلط "رينو" من خلاله الضوء على التطورات التكنولوجية فيما يخص سلامة السيارات، والتي من شأنها أن تمنح السائقين والركاب ثقةً وراحة أكبر.

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