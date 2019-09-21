قرقاش: لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم السبت "إن الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الدولة والشعب اليمني الشقيق حزينة"، وأضاف معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" أن: "تقويض بناء الدولة المستندة إلى الحوار اليمني والمعاناة الإنسانية حصيلة هذا الانقلاب".

وتابع معاليه: "اليوم لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي".

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