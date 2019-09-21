ميديكا تعلن عن إطلاق فينوس كونسيبت ضمن عشاء فاخر

أعلنت مجموعة ’ميديكا‘ العالمية يوم 19 سبتمبر عن إطلاق حل مبتكر من ’فينوس كونسيبت‘ من خلال حفل عشاء أقيم على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وجراحات التجميل، والذي استضاف كبار الشخصيات وممثلي الشركات بحضور نخبة من روّاد القطاع مثل الدكتور خالد بن سالم النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والليزر؛ ورئيس الفعالية، والدكتور السعودي سعد سامي الصقير، استشاري الأمراض الجلدية ومقاومة الشيخوخة؛ ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور الإماراتي زهير الفردان، أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية، ودومينيك سيرافينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ’فينوس كونسيبت‘.

واستعرضت ’ميديكا‘ آلة ’فينوس لاجاسي‘، التقنية رباعية الأبعاد والمستخدمة لنحت الجسم وشدّ البشرة وتخفيف السيلوليت. ويعتمد هذا العلاج على موجات الراديو متعددة الأقطاب والحقول الكهرومغناطيسية النبضية وتقنية ’فاري بَلس™‘ لتطبيق ضغط نبضي خفيفٍ سلبي وإيجابي على البشرة، ما يشكل تحفيزاً ميكانيكياً لإنتاج ألياف كولاجين جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التدفق اللمفاوي وإيصال نبضات الطاقة إلى طبقات أكثر عمقاً.

وأشارت الدكتورة هالة حشاد إلى المزايا التي يوفرها حلّ ’فينوس لاجاسي‘ مثل تخفيف التجاعيد العميقة وتقليص الخطوط الدقيقة لتبدو البشرة أكثر نضارة. كما يعد ’فينوس لاجاسي‘ علاجاً آمناً نظراً لاستخدام تقنيات موجات الراديو متعددة الأقطاب والحقول الكهرومغناطيسية النبضية في المجال الطبي منذ زمن طويل بعد أن أثبتت فاعليتها وسلامتها.

ومن جانبه، قال الياس شبطيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ’ميديكا‘: "يسرنا أن نشارك في هذه الفعالية المرموقة، والتي تعتبر منصة مثالية لإطلاق ابتكارات فريدة مثل شركة ’فينوس كونسيبت‘، وتسليط الضوء على خدماتها الاستثنائية أمام آلاف الزوّار. ويعدّ هذا المؤتمر فعاليةً رائدةً في تكريم أطباء الجلدية في العالم العربي ممن تركوا بصمةً واضحةً في هذا القطاع، ونحن نفخر بانضمامنا إليها".

كما استضافت ’ميديكا‘ ورش عمل تعليمية نظمها مجموعة من الأطباء المرموقين حول واقع العلاج بالأمواج فوق الصوتية المركّزة في طب التجميل؛ ونحت الجسم الشامل والمتطور، فضلاً عن ندوات تتطرق لمواضيع الوشم والكلف وندبات حب الشباب ونتائج التدابير العلاجية الرامية إلى تحسين بنية البشرة بواسطة تقنية البيكو والنانو، إلى جانب تطبيقات شدّ البشرة باستخدام الخيوط.