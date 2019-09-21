كأس العالم للرجبي 2019 ينطلق في اليابان برعاية طيران الإمارات

تعاونت طيران الإمارات، الشريك الرسمي العالمي لكأس العالم للرجبي RWC 2019، مع حكم الرجبي الويلزي الشهير نايجل أوينز، لإطلاق حملة تثقيفية توضح الممارسات الخاطئة والسلوك السليم أثناء السفر جواً.



وتتضمن حملة "دليل طيران الإمارات لآداب السفر إلى كأس العالم للرجبي 2019"، سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والخفيفة والرائعة، يظهر فيها الحكم نايجل أوينز، المعروف بطريقته الفريدة في التحدث إلى لاعبي الرجبي على أرض الملعب، وهو يطلق صافرته معترضاً على سلوك غير محبب للمسافرين. وتم اليوم إصدار أول مقطع فيديو على العديد من المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة.



وتقام بطولة كأس العالم للرجبي ، التي تتنافس فيها 20 دولة على كأس ويب إليس، مرة كل أربع سنوات، وسوف تجري منافسات البطولة الحالية في 12 موقعاً في جميع أنحاء اليابان، اعتباراً من اليوم (الجمعة 20 سبتمبر) وحتى السبت 2 نوفمبر 2019. وتعد بطولة كأس العالم للرجبي ثالث أكبر حدث رياضي عالمي بعد الألعاب الأولمبية الصيفية وبطولة كأس العالم لكرة القدم.



وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات، لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: "نعمل من خلال حملات الشراكة دائماً على إيجاد وسائل مبتكرة وجديدة لربط شغف الناس بالرياضة والسفر. وقد ركزنا في هذه البطولة على دور الحكم في مباراة الرجبي، وطبقناه بصورة طريفة ومحببة على بعض التجارب التي قد يواجهها الناس أثناء السفر، بينما نؤكد في الوقت ذاته على وعد علامتنا التجارية بالسفر بتميز دائم من خلال التوعية بقواعد السلوك الجيد في السفر".



ويعود ارتباط طيران الإمارات مع الرجبي العالمي إلى عام 2007، عندما رعت كأس العالم للرجبي 2007 في فرنسا، قبل أن تصبح شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي 2011 في نيوزيلندا. كما أصبحت طيران الإمارات في وقت لاحق أول شريك عالمي يوقع اتفاقية لكل من كأس العالم للرجبي 2015 في المملكة المتحدة ، و2019 في اليابان.

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ولضمان عدم تفويت عشاق لعبة الرجبي أياً من أحداث كأس العالم للرجبي 2019، سيعرض على رحلات طيران الإمارات، التي يتوفر عليها تجهيزات البث التلفزيوني الحي، مباريات المسابقة مباشرة على قناة "سبورت 24" الرياضية على متن الطائرة، عبر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. ويتوفر البث التلفزيوني الحي حالياً على 175 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات، بما في ذلك جميع طائرات البوينج 777 ومعظم طائرات الإيرباص A380.



وبالإضافة إلى إبراز علامتها التجارية ومرافق الضيافة أثناء البطولة وحقوق إصدار التذاكر كونها شريكاً عالمياً لبطولة العالم للرجبي 2019، تقدم طيران الإمارات أيضاً من خلال برنامجها الخاص "حاملو العلم Flag Bearers" فرصة العمر لعدد من عشاق لعبة الرجبي اليافعين، من اليابان ودول أخرى لكي يتقدموا طابور الفرق على أرض الملعب وحمل علم كل دولة مشاركة.



وتمتلك طيران الإمارات أيضاً حقوقاً حصرية لوضع علامتها التجارية على الملابس التي يرتديها مسؤولو المباريات الـ48 خلال بطولة العالم للرجبي 2019.



ومن المتوقع أن يشهد مياريات البطولة، التي تقام منافساتها على مدى 6 أسابيع، أكثر من 1.8 مليون شخص، سيتدفق أكثر من ثلثهم على اليابان من الخارج، وسوف تساهم طيران الإمارات في نقل أعداد كبيرة من الزوار الدوليين بسهولة ويسر عبر دبي إلى كل من أوساكا وطوكيو (هانيدا) وطوكيو (ناريتا)، حيث تشغل رحلات يومية إلى الوجهات الثلاث بطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.



يمكن مشاهدة الفيديو الأول في سلسلة "دليل طيران الإمارات لآداب السفر إلى كأس العالم للرجبي 2019 " الذي يظهر فيه الحكم نايجل أوينز هنا.