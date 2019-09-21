فرصة للفوز برحلة العمر مع سينما روكسي

احتفالًا بقرب موعد إصدار فيلم AD ASTRA المنتظر، تقدم سينما روكسي لعشاق الأفلام الفرصة للفوز بجائزة تتضمن زيارة مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.

كل ما على الراغبين بالاشتراك هو مشاهدة الفيلم في سينما روكسي الذي صدر اعتبارًا من اليوم 19 سبتمبر، وتقديم البيانات الخاصة للتواصل عند شراء تذاكر الفيلم.

يعد مركز كينيدي للفضاء مركز إطلاق أول رحلة فضائية تابعة لناسا منذ عام 1968، وستتاح للفائز المحظوظ فرصة التدريب مع الخبراء للقيام بمهمة إلى المريخ باستخدام علوم وهندسة ناسا.

وستشمل الرحلة جولة في منشأة ناسا الأشهر في العالم والمعروفة باسم "بوابة إلى الفضاء"، بالإضافة إلى الإقامة لثلاث ليال في فندق فخم بمدينة أورلاندو.

تدور أحداث فيلم الخيال العلمي الملحمي AD ASTRA من بطولة براد بيت حول رائد فضاء (روي مكبرايد) الذي يسافر إلى حافة النظام الشمسي للعثور على والده المفقود وكشف غموض حول شيء ما يهدد الحياة على كوكب الأرض.

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العرض: رحلة إلى مركز كينيدي للفضاء

التاريخ: اعتباراً من 19 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر

المكان: صالات سينما روكسي في كل من سيتي ووك، وذا بيتش، وبوكس بارك، ولا مير

السعر: بدءًا من 36.75 درهم إماراتي