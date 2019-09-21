قيمة استثمارات المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستبلغ 2.7 مليار دولار بحلول عام 2022

سلطت الدورة السنوية السادسة من "قمة ومعرض مدن المستقبل العربية" الضوء على التحول المُتسارع للمنطقة إلى لاعبٍ عالمي في مجال مشاريع المدن الذكية، والمكانة الريادية التي تحتلها دبي في إطار هذا التحول. وتكتسب التقنيات الرقمية والحلول الذكية أهمية متزايدة في غمرة هذا النمو، حيث أشار تقرير صادر عن شركة الخدمات المهنية العالمية ’كيه بي إم جي‘ أن قيمة سوق المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستتضاعف من 1.3 مليار دولار (في عام 2018) إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2022. وترتكز مشاريع بناء المدن الذكية المُعززة بالتقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، على استثماراتٍ مهمة تستفيد من البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات.

وشهدت قمة ومعرض مدن المستقبل العربية 2019 مشاركة كوكبة من كبار قادة القطاع واللاعبين في السوق بهدف دعم تطوير المدن الذكية. كما وفر هذا الحدث منصةً رائدة لمناقشة التقنيات والفرص والاتجاهات الجديدة، انسجاماً مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية لتحويل الإمارة إلى مدينةٍ ذكية. وعلى هامش فعاليات القمة، قال ريمي بوتشوك، مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشؤون الحوسبة الطرفية، ومركز بيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ’شنايدر إليكتريك‘: "تتمحور الاستثمارات الكبرى في هذا الإطار حول التقنيات التي تمكّن وتدعم المدن الذكية، وقد نجحت دولة الإمارات في إرساء معايير متميزة على صعيد ابتكار وتطوير المدن الذكية في المنطقة. ومع استمرار موجة التطوير الحضري وفق الوتيرة الحالية، أصبح تطوير حلول جديدة لمعالجة القضايا المتنوعة، مثل الطاقة والسلامة والتنقل والاستدامة والرفاه العام، يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنا في شركة ’شنايدر إليكتريك‘. وبفضل المبادرات المتنوعة التي تقودها الحكومة، باتت الشركات والأفراد يدركون على نحوٍ متزايد أهمية البوابات والمنصات الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا، والتي تساعدهم في تحديد الحاجة الماسة لتطبيق ممارسات توازن بين تحقيق الاستدامة للكوكب وتحقيق الربحية للشركات. ونتطلع قدماً لأن نكون جزءاً من هذه الخطوة الهامة نحو بناء مدن المستقبل الذكية".

كما وقدم بوتشوك خلال القمة عرضاً توضيحياً بعنوان "الحوسبة الطرفية: التطبيقات والمنافع"، استعرض من خلاله رؤىً متعمقة حول الاتجاهات الجديدة في مجال عمليات التحول الرقمي وتأثيرها في حياة الناس، ودورها في تمهيد الطريق نحو تطوير المدن الذكية. كما طرح بوتشوك بعض الأفكار حول التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ متزايد من التطبيقات المتاحة في السوق اليوم. واختتمت الجلسة بتبادل المشاركين أفضل الممارسات في مجال الابتكار، ومناقشة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا كحافزٍ داعم لبناء عالمٍ رقمي أكثر ذكاءً.

وتُعتبر ’شنايدر إليكتريك‘ شركة رائدة في مجال مبادرات ومشاريع التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، حيث تقدم حلولاً متكاملة تشمل الحوسبة المتطورة والإدارة عن بُعد وكفاءة الطاقة.