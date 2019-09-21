كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستتضاعف استثمارات المدن الذكية بحلول 2022؟

سلطت القمة العربية السادسة لمدن المستقبل العربية الضوء على التطور السريع في المنطقة لتصبح رائدة عالمياً في المدن الذكية، حيث كانت دبي في طليعة هذا التحول.

ومع هذا النمو، يزداد دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية. ووفقًا لتقرير صادر عن KPMG، سيتضاعف سوق المدن الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا من 1.3 مليار دولار في عام 2018 إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2022. وبناء مدن مدمجة مع تقنيات الجيل التالي مثل إنترنت الأشياء (IoTs) والذكاء الاصطناعي (AI) يبدأ باستثمارات تستفيد من البنية التحتية المتقدمة لتقنية المعلومات.

ومع تواجد كبار قادة الصناعة واللاعبين في السوق لدعم التوجه نحو المدن الذكية، وتمشيا مع رؤية دبي 2021 لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية، كان هذا الحدث بمثابة منصة لمناقشة وعرض التقنيات والفرص والاتجاهات الجديدة، بحسب صحيفة غلف توداي.

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وعلى هامش هذا الحدث، علق ريمي بوشوك، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة إيدج للحوسبة، مركز البيانات الصغيرة والمتوسطة: “الاستثمارات الكبيرة تدخل في التقنيات التي تمكن المدن الذكية، وقد وضعت الإمارات نفسها كمعيار للابتكار في المدن الذكية في المنطقة”.

وكجزء من عرضه التقديمي حول موضوع Edge Computing بعنوان “The Rise of Edge Computing: التطبيقات والفوائد” ، شارك بوشوك رؤى ثاقبة حول الاتجاهات الجديدة في عالم الرقمنة وكيف تؤثر على حياة الناس، مما يمهد في النهاية الطريق نحو المدن الذكية. كما شارك رؤى حول التقنيات الجديدة، والغوص في عدد متزايد من التطبيقات المتاحة في السوق اليوم. واختتمت الجلسة بتبادل أفضل الممارسات والمتطلبات في مجال الابتكار والدور الذي تلعبه التكنولوجيا كحافز، مما دفع عجلة الاتجاه نحو عالم رقمي أكثر ذكاءً.

وفي الوقت نفسه، اجتمع خبراء الضيافة المثاليون في المنطقة وخبراء الصناعة في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي لحضور حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط الثامن للضيافة (MEHA). وحصل منتجع أنانتارا الجبل الأخضر على جائزة أفضل فندق من فئة 5 نجوم، وحصل ون آند أونلي رويال ميراج على لقب أفضل منتجع في العام، وفاز مطعم بيريتشيك بجائزة أفضل مطعم في السنة.