كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم برغر شهير في أمستردام يفتتح فرعاً في دبي

افتتح مؤخراً في دبي فرع جديد لمطعم The Butcher burger الشهير في أمستردام.

وتم افتتاح مطعم البرغر الشهير المعترف به عالمياً وقت سابق من هذا الشهر في رزيدنسز، ممشى دبي مارينا ووك، حيث يقدم البرغر مع الخضروات الطازجة والصلصات المميزة والكعك المصنوع محليًا.

تشتهر مجموعة Entourage Group التي نقلت تجربة المطعم إلى دبي بتقديمها لبعض وجهات الطعام والشراب المبتكرة، بحسب موقع شورت ليست دبي.

وقال مؤسس الشركة: “لقد اتخذنا قرارًا بالعمل مع Yossi للمساعدة في جلب امتياز The Butcher إلى دبي بعد اكتشاف إمكاناته الضخمة وقدرته على تقديم شيء جديد ومثير لقطاع المأكولات والمشروبات المزدهر في المدينة، وقطاع البرغر ذو الشعبية الواسعة على وجه الخصوص”.

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ويقدم مطعم “The Butcher الوجبات السريعة، وأهمها البرغر المحضّر على الفور بمكونات طازجة. من اللحوم عالية الجودة إلى مجموعة مختارة من الأعشاب إلى جانب الخضروات.

المطعم يستقبل زواره يوميًا من الساعة 11 صباحًا، لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: +97145549245

أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.the-butcher.com/dubai