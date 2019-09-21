كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي التحديات التي تواجه العيادات الصغيرة بدبي؟

شهدت دبي زيادة في قدرة مرافق الرعاية بما تفوق الطلب بشكل كبير، مما ترك العديد من العيادات الصغيرة تعاني من انخفاض نسبة الإشغال. لكن تقديم الدعم المتبادل في إطار الشراكات يمكن أن يساعد في تحقيق الأرباح من خلال وفورات الحجم وتقاسم التكاليف.

لنلق نظرة إلى القضايا الرئيسية التي تواجه مقدمي الخدمات الصغار وكيف يمكنك تجنب الخسائر من خلال تشكيل تحالفات، بحسب غلف بيزنس.

1. الكثير من العيادات

المستشفيات والعيادات في دولة الإمارات تفوق بكثير الطلب. مع وجود أكثر من 3.295 منشأة سريرية مرخصة في دبي بارتفاع من 2000 في عام 2016، ومع وجود العديد من المنشآت الأخرى قيد الإنشاء، تزداد المشكلة.

وتحتاج العيادات إلى نسبة إشغال لا تقل عن 50 في المائة لتغطية التكاليف من أجل تحقيق أي عائد معقول. ومع ذلك، لا تملك دبي ببساطة أعداد المرضى لتبرير مثل هذا النمو السريع، حيث لا تتعدى نسبة الإشغال في كثير منهم حاليًا 35 إلى 50 في المائة.

ومع وجود خطط للعديد من المرافق قيد الإنشاء، يبدو أن التباين بين العرض والطلب من المتوقع أن يزداد.

2. عدم تطابق النمو مع الطلب

على الرغم من أن معدل النمو السكاني بلغ 7 في المائة تقريبًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، إلا أنه لا يزال غير مرتفع بما يكفي لموازنة التحدي بين العرض والطلب.

ما نراه هو استبدال المهنيين المدربين جيدًا والمدرّبين من الغرب بنظرائهم من الهند والشرق الأوسط على رواتب منخفضة بشكل ملحوظ.

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وتمثل هذه الدخول المنخفضة انخفاضًا في الطلب في مرافق الرعاية الصحية، وغالبًا ما تكون حزم التأمين منخفضة ولا تغطي المستشفيات والعيادات باهظة الثمن.

وفي مجموعة متناقصة من الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، ترتفع تكلفة جذب المرضى الجدد، وباختصار سيكون هناك المزيد من التنافس على عدد أقل من العملاء.

3. تأخر مدفوعات التأمين أو المطالبات المرفوضة

لقد خفف التأمين الصحي الإلزامي لأصحاب العمل في كل من أبو ظبي ودبي من الأثر، لكنه ليس مرتفعًا بما يكفي من حيث الأقساط لتغطية تكاليف المطالبات. ولا يتجاوز هذا الحد ما بين 500 درهم – 600 درهم للفرد سنويًا لتغطية مستوى الدخول، لا يمكنه دفع تكاليف الإدارة، ورسوم السمسرة والمطالبات المتعلقة بالرعاية الأولية والثانوية والطوارئ، وكذلك الأدوية والتشخيصات.

وفي دبي، يتطلب التشريع الأخير تغطية الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة في غضون سبعة أيام. نظرًا لأن تغطية الطوارئ تمثل قطاعًا كبيرًا من الأعمال، فإن هذا يضيف ضغطًا على شركات التأمين التي لا يمكنها الآن دفع مبالغ باهظة.

4. التخطيط الاستراتيجي مفقود

يستمر القطاع في التطور مع ما يبدو أنه تفاؤل أعمى من المستثمرين والافتقار إلى توجيهات واضحة من المنظمين. إن مشروع مدينة دبي الطبية، الذي كان يهدف في البداية إلى توظيف أطباء وممرضين معتمدين من البورد الأمريكي، قد أسقط هذا المعيار السريري مؤخرًا ليصبح منطقة حرة جغرافية مفتوحة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة مثل خطة دبي لضمان حصول المنظمين على إرشادات واضحة في منشآت الترخيص وفقًا للاحتياجات الفعلية، إلا أن هناك الكثير من الازدواجية في المرافق الأولية والثانوية. وبدلاً من ذلك، يحتاج مشغلو العيادات إلى التركيز على الخدمات الصحية المتخصصة.