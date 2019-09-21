الامارات | تنفيذ محطتين نموذجيتين للحافلات في منطقتي عود ميثاء والسطوة

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ محطتين نموذجيتين للحافلات في منطقتي عود ميثاء والسطوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد تنفيذ محطتين لركاب حافلات المواصلات العامة في منطقتي عود ميثاء والسطوة، تضم مرافق متكاملة لخدمة ركاب الحافلات من مواقف المركبات ومنطقة تحميل وتنزيل الركاب والمحلات التجارية والمطاعم والمكاتب.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير أن إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالا لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بهدف تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، مشيرا إلى أن المحطات الجديدة تتميز بتصميمها النموذجي الفريد الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية، وبين تقديم مفهوم جديد في وسائل النقل الجماعي، وروعي في تصميم المحطة النظام العصري ومتطلبات الاستدامة ومتطلبات ذوي الهمم والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن دور المحطات الجديدة يتجاوز المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، بل يتعداه إلى تقديم خدمات متكاملة للركاب، مثل المحلات التجارية والخدمية والمكاتب وغيرها.



وأضاف أن محطة عود ميثاء تمتد على مساحة 9640 متر مربع، ويمتاز موقعها بكثافة سكانية عالية نتيجة لقربها من محطة مترو عود ميثاء، ومن المدارس وأندية الجاليات والمكاتب التجارية، وتخدم المحطة العديد من خطوط الحافلات أهمها الخطين القادمين من مدينة دبي الأكاديمية والمدينة العالمية، وتتكون المحطة من طابق أرضي ودورين وسطح لمواقف المركبات، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة في المنطقة، حيث خصصت مواقف للحافلات والمركبات الخاصة ومركبات الأجرة، ومن المتوقع أن يصل متوسط أعداد الركاب الى 10 آلاف راكب يومياً، وتضم 10 مواقف تشغيلية للحافلات و20 موقفاً لاستراحة حافلات المواصلات العامة، و316 موقفاً للمركبات، وتضم مرافق المحطة ايضا منطقة تحميل وتنزيل الركاب، مواقف لحافلات الانتظار والطوارئ، مواقف لمركبات الأجرة وللموظفين والزوار، مواقف للدراجات الهوائية، مظلات مكيفة وغير مكيفة، استراحات عمومية مجهزة، مصلّى (رجال/سيدات)، مكاتب للموظفين، دورات مياه عمومية، ركن خاص لانتظار الأطفال، إلى جانب مواقع لأجهزة الخدمة الذاتية والدفع الإلكتروني، أجهزة بطاقات (نول)، جهاز عرض مواعيد الحافلات، مؤشر قياس سعادة المتعاملين، أجهزة الصراف الآلي وأجهزة بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.



وأوضح الطاير أن محطة السطوة تقع على مساحة 11912 متر مربع، وتتألف من طابق أرضي ودور واحد وسطح لمواقف المركبات، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة في المنطقة، حيث خصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة والمركبات الخاصة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة حالياً بنحو 7800 راكب يومياً، ومستقبلياً بأكثر من 15 ألف راكب يومياً، وتشتمل على 15 موقفاً تشغيلياً للحافلات و20 موقفاً لاستراحة الحافلات، وتتسع مواقف المحطة لقرابة 227 مركبة، مشيراً إلى أن المحطة تشتمل على موقع لتحميل وتنزيل الركاب، مواقف لحافلات الانتظار والطوارئ، مواقف لمركبات الأجرة وللموظفين والزوار، مواقف للدراجات الهوائية، مظلات غير مكيفة عند المواقف، استراحات عمومية مجهزة ، مصلّى (رجال/سيدات)، مكاتب للموظفين، دورات مياه عمومية، مواقع استثمارية، إلى جانب مواقع لأجهزة الخدمة الذاتية والدفع الإلكتروني، أجهزة بطاقات (نول)، جهاز عرض مواعيد الحافلات، مؤشر قياس سعادة المتعاملين، أجهزة الصراف الآلي وأجهزة بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات بدأت مؤخراً بناء وتطوير 17 محطة وموقف لركاب الحافلات، ومحطة واحدة لإيواء الحافلات في منطقة القوز، لتلبية متطلبات خدمة حافلات المواصلات العامة إلى معرض اكسبو 2020، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته، وسيتم دمج محطات الحافلات في شبكة حافلات دبي بعد انتهاء الحدث.