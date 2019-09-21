الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تنفذ 43 ألف عملية توعية بمشوهات المظهر العام

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة أبوظبي تنفذ 43 ألف عملية توعية بمشوهات المظهر العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ قطاع عمليات البلديات الفرعية من خلال بلدية مركز المدينة مسحا ميدانيا شمل جميع الأحواض في جزيرة أبوظبي بهدف توعية السكان ورصد مشوهات المظهر العام ، حيث أسفر المسح عن تنفيذ أكثر من 43 ألف عملية توعوية للسكان بشأن المظهر العام، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وحول عمليات التوعية والتي بلغ عددها 43750 عملية أكد مدير بلدية مركز المدينة المهندس ماجد عبد الكثيري أن حملات التوعية تمحورت حول العديد من الظواهر: مثل تسريب مواد سائلة أو ما في حكمها، إيقاف أي مركبة أو ركنها لأغراض البيع أو الايجار ،ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة التجهيز )كرافانات) أو تعليق أي أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المباني أو الشرفات بصورة من شأنها عرقلة السير او إعاقة المارة بما يشوه المظهر العام أاو يضر بالصحة العامة.

و شملت التوعية مخالفات الكتابة على الجدران، تركيب الأطباق اللاقطة على أسوار أسطح البنايات أو مناشر الغسيل،الإضرار بالأصول العامة، إضافة أدوات أو معدات أو أجهزة أو إجراء أي أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني أو المنشآت االتجارية (مثل مداخن المطاعم إسطوانات الغاز، أجهزة المكيفات، أعمال الإنارة، وما في حكمها( بدون تصريح، وإهمال المركبات في الأماكن العامة، وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح، عدم وجود المخططات المعتمدة ورخصة )بناء – هدم – تحسينات – صيانة) بالموقع، وضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض المعتمدة دون تصريح.

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ونوه الكثيري أن البلدية تعمد إلى تحرير المخالفات كمرحلة أخيرة وخيار نهائي بعد استنفاد جميع المحاولات لتصحيح الأوضاع وتوعية السكان وإعطائهم مهلة زمنية لتعديل الوضع القائم بما يتفق مع القوانين واللوائح .

وبشأن الإنذارات فقد سجلت رقما يقدر بـ 6698 إنذرا تهدف إلى تصحيح الأوضاع وقفا للوائح والقوانين وحث السكان على التخلص من المخالفات المختلفة .

وعلى صعيد رصد المشوهات العامة أوضح الكثيري أنها بلغت منذ بداية العام الجاري 30895 مشوهاً، وتشمل: مشوهات إدارة الطرق والبنية التحتية، المشوهات الخاصة بأصول ومرافق الهيئات والمؤسسات الأخرى، مشوهات النفايات.