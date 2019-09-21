الامارات | سفارات الدولة تستكمل جاهزيتها لاستقبال الناخبين غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات الدولة تستكمل جاهزيتها لاستقبال الناخبين غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت البعثات الدبلوماسية للدولة، عن جاهزية المقار الانتخابية المقررة لاستقبال المواطنين المقيمين خارج الدولة غداً الأحد وبعد غدٍ، للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ونشرت سفارات وقنصليات الإمارات في الخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من داخل مقراتها حول الاستعدادات لاستقبال الناخبين، مؤكدة تقديم جميع التسهيلات، لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، مبينة مواقع وعناوين مقراتها لتسهيل وصول المواطنين إليها.

ونبّهت إلى أربعة إرشادات رئيسة وإلزامية، هي ضرورة تأكد الناخبين من وجود أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية قبل الحضور إلى مقر البعثة الدبلوماسية، وثانياً إحضار بطاقة الهوية الإماراتية وتكون سارية المفعول، للتمكن من المشاركة في التصويت وثالثاً الحضور الشخصي إذ يحظر التصويت بالوكالة، ورابعاً الاطلاع على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019.

وأكدت سفارة الإمارات في نيودلهي عبر حسابها على «تويتر»، أنه «يجب على جميع مواطني الدولة إحضار بطاقة الهوية الإماراتية للمشاركة في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وعلى كل ناخب أن يدلي بصوته ويحظر التصويت بالوكالة».

وأكدت سفارة الإمارات في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، أنها استكملت جاهزيتها لاستقبال المواطنين الناخبين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات.

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وذكرت سفارة الإمارات في القاهرة، أنها «ترحب بكل استفسارات المواطنين المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع المواطنين الذين وردت أسماؤهم في الهيئة الانتخابية الحضور خلال يومي الأحد والإثنين من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

ودعت سفارة الإمارات في عمان المواطنين الموجودين في الأردن إلى القيام بواجبهم الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية عبر الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم للمجلس خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في مقر السفارة وبما يعزّز الانتماء ويلبي تطلعات القيادة.

ودعت سفارة الإمارات في باكستان، المواطنين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية الإماراتية للمشاركة في التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتحقق المسبق من ورود اسم الناخب ضمن قائمة الهيئة الانتخابية حسب الإمارة، عن طريق رقم بطاقة الهوية للتأكد من ورود اسمه في القوائم.

من جانبها، أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن عملية الاقتراع داخل مقار سفارات وقنصليات الدولة، ستُجرى بالنظام اليدوي لا الإلكتروني، بينما سيتم فرز إجمالي الأصوات بالنظام الإلكتروني يوم الانتخاب الرئيس (5 أكتوبر) في المقر الرئيس للانتخابات في أبوظبي.

وستشهد العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، انطلاق عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للمواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية المقيمين والموجودين خارج الدولة، المقرر إجراؤها يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأميركية آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقاً لفروق التوقيت العالمي.