الامارات | طالبات مواطنات يبتكرن حبراً بيولوجياً لطباعة الأنسجة ثلاثية الأبعاد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت خمس طالبات مواطنات حبراً بيولوجياً يُستخدم في الطابعات ثلاثية الأبعاد، لترميم الأنسجة والأعضاء التالفة، وإنتاج خلايا توضع داخل الجسم لعلاج الجروح، واستطعن من خلال الحبر المبتكر طباعة أنف بشري.
وأوضحت الطالبات أميمة خزار، وريما الساعدي، وبدور التميمي، وتماضر الحوقاني، ونوره زايد، لـ«الإمارات اليوم» أن ابتكارهن عبارة عن حبر بيولوجي لطباعة السقالات الثلاثية الأبعاد التي يمكن استخدامها في هندسة الأنسجة لترميم الأنسجة أو الأعضاء التالفة، مشيرات إلى أن المكون الأساس للحبر البيولوجي هو (الجينات)، وهو مكون عديد التسكر موجود في نطاق واسع في جدار خلايا الطحلب البني.
وأضافت الطالبات، وهن يدرسن تخصص هندسة طب حيوي في جامعة خليفة للعلوم، أن هذا الابتكار يدعم توجهات صنع أعضاء بديلة في مجالات الطب التجديدي، وإنتاج عضو بشري يؤدي وظيفته بنحو ثلاثي الأبعاد من مزيج من الخلايا والمواد الحيوية.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تعكس هذه المشروعات مستوى البحوث لدى الجامعة، ومدى كفاءة خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها، والذي بدوره يؤكد الدور الذي تلعبه جامعة خليفة في مجال الابتكار».
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