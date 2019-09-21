الامارات | 100 رقم مميز في مزاد «طرق دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 رقم مميز في مزاد «طرق دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، منها 20 رقماً تطرح للمرة الأولى وتحمل رمز (إكسبو)، وذلك في مزاد علني جديد، هو الثاني بعد الـ100.

يبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من غدٍ، فيما ينطلق المزاد يوم السبت الموافق 28 سبتمبر، الساعة 4:30 عصراً بفندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي.

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وبإمكان المشاركين أن يسجلوا في المزاد، من خلال القنوات التالية: الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، ومراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، كما يمكنهم التسجيل في يوم المزاد الساعة 2:00 ظهراً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي: «ستطرح الهيئة الرقم السوبر (T 50)، وهو من الأرقام التي يتوقع أن تحظى باهتمام من قبل عشاق الأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي، وأن المزاد ولأول مرة سيطرح للمشاركين فيه (20) رقماً تحمل رمز (إكسبو)، تيمناً بالحدث الأهم في الدولة، وهو إكسبو 2020.

وقال المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، نجيب محمد العلي: «الأرقام التي ستحمل رمز (إكسبو)، تم اختيارها لتسهم في نشر الوعي بهذا الحدث المهم، مثلاً رقم 1851 تاريخ أول إكسبو دولي، و1970 أول مشاركة إماراتية في إكسبو الدولي، و2013 فوز الإمارات بحق الاستضافة، ومن المرتقب أن يصبح (إكسبو 2020 دبي) أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعاً وشمولاً في التاريخ، وسيفتخر به كل إماراتي، وكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة».