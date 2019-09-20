%17 زيادة الإنفاق على عمليات التجميل في الدولة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2019»، أن الإنفاق على عمليات التجميل في الدولة يتزايد بنسبة تتراوح بين 15% إلى 17% سنوياً، وهي تقريباً نفس نسبة زيادة الإقبال على تجميل الجسم بصفة عامة، لافتاً إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حجم سوق التجميل العالمي والمحلي سنوياً.

وأشار المؤتمر، إلى أن هذه الزيادة تتناسب وتتوافق مع المعدلات العالمية، الأمر الذي يجعلها ضمن قائمة الخدمات الطبية الأكثر طلباً بين كافة التخصصات الأخرى.

وأعلن المؤتمر في يومه الثاني «أمس»، عن دخول أجهزة حديثة للدولة تقضي على الشعر الأبيض نهائياً، فيما يعد آخر صيحات الإجراءات التجميلية التي يقبل عليها أفراد المجتمع من الجنسين، كاشفاً عن علاجات جديدة لتخفيف أعراض أمراض الثعلبة والأكزيما والصدفية خاصة العلاجات البيولوجية الجديدة.

وقال الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، رئيس المؤتمر، في تصريحات على هامش اليوم الثاني للمؤتمر: إن «سوق التجميل في الدولة شهد أخيراً جهازاً جديداً للقضاء على الشهر الأبيض نهائياً، أطلق للمرة الأولى خلال المؤتمر، وأجهزة ليزر جديدة للتخسيس، والتئام الجروح وعلاجها، كذلك لعلاج القرحات المزمنة».

ولفت إلى أنه بسبب توفر الكثير من هذه الأجهزة والطرق التجميلية وكثرة مدارس التجميل، لابد من أن تكون اجتهادات الأطباء كافة، في إطار ما هو مسموح به قانوناً داخل الدولة، مؤكداً أن تقنين هذا النوع من العمليات وإخضاع كافة العيادات والمراكز الطبية والعاملين بها للرقابة والتدقيق المستمر، يرفع أيضاَ نسب الأمان ويقلل من فرص الأخطاء الطبية.

وأوضح النعيمي، أن الخدمات التجميلية تنقسم إلى قسمين الأول عمليات تجميلية جراحية مثل شد البطن والعمليات الأخرى، وهي النسبة الأقل، فيما تتصدر الإجراءات غير الجراحية مثل «البوكتس، الفيلر، وخيوط شد الوجه، والتقشير الكيميائي» قائمة الإجراءات التجميلية بنسبة تصل إلى 70%، وهي تزداد بنسبة أكبر وأسرع بكثير من الإجراءات الجراحية.

ولفت إلى أن أعمار المقبلين على عمليات التجميل تراجعت بشكل كبير، لتبدأ من عمر 18 سنة داخل الدولة، وأقل من ذلك في دول أخرى، مؤكداً أن التجميل لم يعد لحاجة طبية علاجية، وإنما أصبح يعتبرها كثيرون من الكماليات مثل الملابس، والأشياء الترفيهية الأخرى.

وواصل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام» فعالياته أمس بإقامة ندوة حول مستقبل التعليم الطبي التخصصي في العالم العربي والتطلعات والتحديات، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس، تطرقت الندوة إلى قضايا: الواقع واستشراف المستقبل والتعاون والتكامل بين مجالس وهيئات الاختصاصات الطبية العربية من ناحية المجالات والفرص والمعوقات، إضافة إلى تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي ومصادر تمويل التعليم الطبي التخصصي.

ويختتم المؤتمر أعماله اليوم بدبي، بحضور نحو 1000 طبيب ومتخصص يمثلون 40 دولة، إلى جانب مشاركة 30 شركة رائدة في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضم أجندة المؤتمر 100 محاضرة، و17 ورشة عمل.