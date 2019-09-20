حريق بسفينة في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة) شب حريق في سفينة خشبية محملة بعدد من المركبات في خور الشارقة مقابل سوق الجبيل بالإمارة، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء طاقم السفينة، وإخماد النيران، دون وقوع إصابات بشرية. ويعد الحادث الثاني من نوعه خلال الفترة الماضية، بعد حريق سفينة بها 104 مركبات.

وذكرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً ظهر أمس الجمعة، يفيد باحتراق السفينة الخشبية، وباشرت فرق الإنقاذ والإطفاء من مراكز الميناء وسمنان والإدارة، إضافة إلى فريق بحري، عملية إخماد النيران والتعامل مع الحريق لمنع انتشار النيران، والحد من وصولها إلى السفن الأخرى.

وأسفر الحادث عن احتراق السفينة والبضائع المحملة فيها، وانتشار دخان كثيف في الموقع، وقد تم تسليم ملف الحادث للمختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستكمال الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد الخسائر الناجمة عنه.

وجددت الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، مناشدتها للعاملين على السفن البحرية بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، مثل التدخين والطهي بالقرب من المواد سريعة الاشتعال، وتوفير طفايات الحريق واتباع اشتراطات السلامة.

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