دبي(الاتحاد) حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير «الآيزو 20400» لنظام الشراء المستدام، وبذلك تكون أول جهة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد. وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من شركة اس جي اس جلف ليمتد«SGS Gulf Ltd» شهادة الآيزو 2017-20400، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد عبد الله حسين خان أهلي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ونائبه العميد نعيم الخطيب، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تحصد اعتماد «الآيزو 20400» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.