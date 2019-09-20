شرطة دبي تطلع على أحدث تقنيات الكاميرات الأمنية

دبي(الاتحاد) زار العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، يرافقه نائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية، معرض الكاميرات الأمنية الذي ينعقد في دورته الثانية على مدار أسبوع في نادي ضباط شرطة دبي بتنظيم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، للاطلاع على أحدث التقنيات والوسائل الذكية في مجال المراقبة الأمنية، والتعرف على مدى إمكانية تلبية تلك الكاميرات لتطلعات شرطة دبي في تعزيز الأمن في مطارات دبي. ويتضمن المعرض أحدث المعدات والأدوات والتقنيات الحديثة التي تستخدم في مجال المراقبة الأمنية، بمشاركة 19 شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الأمن وتقنياته وتطبيق الحلول الذكية، وعرض منظومة متكاملة على مستوى المدينة الآمنة والذكية.

وشهد المعرض إقبالاً من العاملين في المجال العسكري والمدنيين المختصين في المجال التقني ووفود من القيادات العامة بوزارة الداخلية، وذلك للتعرف على أحدث التقنيات في مجال كاميرات المراقبة التي تعرضها الشركات المشاركة.

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